Сегодня, 27.02.2020, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 7 и 8 выпуски проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Детальнее читайте в материале.

В 7 выпуске проекта «Сліпа» за помощью к бабушке Любе обратилась молодая девушка Яна. Она приворожила своего парня Эдуарда. Однако недавно у него начались серьезные проблемы с сердцем. Девушка обратилась за помощью к Слепой, но бабушка Люба отругала Яну и настоятельно рекомендовала немедленно снять приворот, иначе ее любимый может умереть.

В 8 выпуске проекта «Сліпа» к бабушке Любе обратилась молодая девушка Елена. В последнее время она начала слышать вой и видеть свою покойную собаку Весту. Девушка очень испугалась: может ли это быть плохим знаком? Ведь души собак так просто не приходят к своим хозяевам…

Узнайте все подробности в 7 и 8 выпусках от 27.02.2020.

Video: «Сліпа»: чем заинтересуют 7 и 8 выпуски от 27.02.2020 27 февраля смотрите онлайн премьеру Слепая 7 и 8 выпуски. Чем удивят 7 и 8 выпуски Слепая от 27.02.2020 - смотрите в анонсе

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ