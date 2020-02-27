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«Сліпа» 8 выпуск: Почему к нам приходят духи умерших животных?

27.02.2020

27 февраля в эфире телеканала СТБ вышел 8 выпуск проекта «Сліпа», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Елене Тарабай? Недавно к девушке начал приходить дух ее умершей собаки. Подробнее читайте в материале.

слыпа

Елена Тарабай очень испугалась, когда на кухне увидела дух своей умершей собаки. Всю ночь девушка слышала, как воет ее покойная Веста. Она понимала, что это плохой знак, поэтому решила приехать к Бабушке, чтобы та объяснила, что означает появление Вести.

Слепая предупредила, что ее парню Андрею угрожает смертельная опасность и что в этом виновата сама Елена, потому что именно она вызвала беду. Успеет ли девушка спасти своего любимого? И что на самом деле означает видение ее умершей собаки? Детальнее смотрите в выпуске. 

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Video: «Сліпа» 8 выпуск: Почему к нам приходят духи умерших животных?

Слепая: в 8 выпуске вы узнали, почему к нам приходят духи умерших животных. Как помогла девушке Слепая в 8 выпуске от 27.02.2020

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