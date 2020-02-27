27 февраля в эфире телеканала СТБ вышел 8 выпуск проекта «Сліпа», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Елене Тарабай? Недавно к девушке начал приходить дух ее умершей собаки. Подробнее читайте в материале.

Елена Тарабай очень испугалась, когда на кухне увидела дух своей умершей собаки. Всю ночь девушка слышала, как воет ее покойная Веста. Она понимала, что это плохой знак, поэтому решила приехать к Бабушке, чтобы та объяснила, что означает появление Вести.

Слепая предупредила, что ее парню Андрею угрожает смертельная опасность и что в этом виновата сама Елена, потому что именно она вызвала беду. Успеет ли девушка спасти своего любимого? И что на самом деле означает видение ее умершей собаки? Детальнее смотрите в выпуске.

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Video: «Сліпа» 8 выпуск: Почему к нам приходят духи умерших животных? Слепая: в 8 выпуске вы узнали, почему к нам приходят духи умерших животных. Как помогла девушке Слепая в 8 выпуске от 27.02.2020

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