27 февраля в эфире телеканала СТБ вышел 7 выпуск проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Смогла ли бабушка Люба помочь Яне? Девушка приворожила своего любимого человека, однако у него начались серьезные проблемы с сердцем. Подробнее читайте в материале.

Яна с Эдуардом уже полгода были вместе. Но недавно у мужчины начались проблемы с сердцем. Тщательное медицинское обследование не выявило никаких заболеваний. Яна очень волновалась за своего возлюбленного, поэтому она решила обратиться к бабушке за помощью.

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Однако Слепая, выслушав девушку, отругала ее. Оказалось, что Яна приворожила Эдуарда. Именно из-за этого у молодого человека начались проблемы с сердцем. Бабушка Люба рекомендовала немедленно снять приворот, иначе парень может умереть. Однако Яна не поверила словам Слепой…

Вскоре Эдуард попал в больницу. Яна очень испугалась и решила послушать совета бабушки Любы — девушка сняла любовный приворот. Но вскоре сделала его обратно, ведь не могла пережить разлуку с ним. Чем закончится история Яны и Эдуарда? Останутся ли они вместе или все же молодого человека ждет смерть? Детальнее смотрите в выпуске.

Video: «Сліпа» 7 выпуск: Чем опасен любовный приворот Слепая в 7 выпуске вы узнали, почему нельзя делать любовный приворот. Как помогла девушке Слепая в 7 выпуске от 27.02.2020

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