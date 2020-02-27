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Как сделать шугаринг в домашних условиях

27.02.2020

Что такое шугаринг и как сделать шугаринг в домашних условиях? Правда ли, что он лучше других способов эпиляции? Ведущая Надежда Матвеева рассказала, как правильно делать шугаринг в домашних условиях.

шугаринг дома

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Шугаринг — это депиляция, что проводится с помощью карамельной пасты, основным компонентом которой является сахар. Рецепт шугарнига знаком человечеству еще со времен Древней Греции и Египта, где соблазнительные красавицы избавлялись от лишней растительности при помощи всего лишь небольшого комочка сахарной пасты.

шугаринг дома

Преимущества шугаринга:

  • минимальная вероятность занести инфекцию;
  • наименее болезненная и простая процедура среди существующих депиляций;
  • не обжигает кожу (в отличие от горячего воска);
  • легко делать самостоятельно дома;
  • подходит женщинам и мужчинам;
  • позволяет избавиться от волос длиной от 2-3 мм;
  • после регулярного шугаринга, волосы редеют и становятся тонкими;
  • во время процедуры происходит пилинг ороговевших клеток кожи;
  • можно делать на всех участках кожи.

Рецепт пасты для шугаринга в домашних условиях

Сегодня пасту для шугаринга можно приобрести в специализированных магазинах. Но, если у вас есть желание, то такую же пасту можно легко приготовить и в домашних условиях.

шугаринг дома

Основные компоненты: сахар (6 ч.л.), вода (2 ч.л.), лимонный сок (половина лимона) или лимонная кислота (2 ч.л.).

Чтобы приготовить пасту для шугаринга дома, смешайте сахар и воду в кашицу в кастрюльке. Затем поставьте эту смесь на медленный огонь и варите, тщательно помешивая. Когда масса начнёт менять цвет с прозрачно-белого на карамельно-золотистый, проверьте готовность. Как это сделать? Очень просто! Возьмите стакан с холодной водой и капните туда смесь. Если она не растекается, а застывает в виде ровной капельки — значит, готово. Дальше добавьте в смесь лимонную кислоту (или сок лимона), снимите с огня, но не переставайте помешивать. У вас должна получиться однородная золотистая масса без крупинок. Дайте пасте остыть до комнатной температуры и приступайте к процедуре.

Как сделать шугаринг в домашних условиях?

В наше время многие мастера шугаринга проводят мастер-классы и по приготовлению пасты для сахарной депиляции, и по тому — как же правильно делать сам шугаринг. Если у вас есть лишние деньги и свободный день, то вы можете воспользоваться их услугами. А можете попробовать провести процедуру и у себя дома на диване.

Как сделать шугаринг дома:

Шаг 1: первое, что нужно сделать — очистить кожу, где будете делать депиляцию. Потов вытереть ее насухо.

Шаг 2: на подготовленный участок кожи нанесите обычный тальк.

Шаг 3: отделите от общей массы пасты для шугаринга небольшой кусочек размером с грецкий орех. Немного разомните его в руках, чтобы легче было наносить на кожу. Чтобы паста не прилипала к рукам, воспользуйтесь обычными медицинскими перчатками.

Шаг 4: наносить пасту нужно против роста волос. Совет: приложите хорошие усилия, когда будете размазывать пасту по участку кожи, для эффективного удаления нежелательных волос.

Шаг 5: срывать нужно по направлению роста волос дергающими действиями.

Шаг 6: смойте остатки пасты и нанесите успокаивающий лосьон для тела.

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