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«Против течения»: что ждет зрителей в 5 и 6 сериях?

27.02.2020

Сегодня, 27 февраля, в 20:00 в эфир СТБ выйдут 7 и 8 серии новой остросюжетной мелодрамы «Против течения». В прошлых сериях миле удалось вытащить любимого из лечебницы, но спасет ли это влюбленных от водоворота интриг? В двух новых эпизодах герои продолжат искать настоящего убийцу Анжелики. Что ждет зрителей в 7 и 8 сериях сериала «Против течения», читайте в нашем материале.

В 5 и 6 серии сериала «Против течения» мы увидим:

  • Сможет ли Мила спрятать возлюбленного до выяснения правды? 
  • Какую неожиданную находку сделает Миша на старой яхте Руслана?
  • Почему Руслан добровольно хочет сдаться полиции? 
  • Сможет ли Мила раскусить истинные намерения Юрия?
  • Какой секрет Ольга случайно раскроет Мише и как он повлияет на развитие событий? 

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Не пропустите сегодня 7 и 8 серии «Против течения» в 20:00 и 21:00 на телеканале СТБ! 

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