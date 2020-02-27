Сегодня, 27 февраля, в 20:00 в эфир СТБ выйдут 7 и 8 серии новой остросюжетной мелодрамы «Против течения». В прошлых сериях миле удалось вытащить любимого из лечебницы, но спасет ли это влюбленных от водоворота интриг? В двух новых эпизодах герои продолжат искать настоящего убийцу Анжелики. Что ждет зрителей в 7 и 8 сериях сериала «Против течения», читайте в нашем материале.

В 5 и 6 серии сериала «Против течения» мы увидим:

Сможет ли Мила спрятать возлюбленного до выяснения правды?

Какую неожиданную находку сделает Миша на старой яхте Руслана?

Почему Руслан добровольно хочет сдаться полиции?

Сможет ли Мила раскусить истинные намерения Юрия?

Какой секрет Ольга случайно раскроет Мише и как он повлияет на развитие событий?

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Не пропустите сегодня 7 и 8 серии «Против течения» в 20:00 и 21:00 на телеканале СТБ!

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