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«Против течения»: что ждет зрителей в 5 и 6 сериях?
Сегодня, 27 февраля, в 20:00 в эфир СТБ выйдут 7 и 8 серии новой остросюжетной мелодрамы «Против течения». В прошлых сериях миле удалось вытащить любимого из лечебницы, но спасет ли это влюбленных от водоворота интриг? В двух новых эпизодах герои продолжат искать настоящего убийцу Анжелики. Что ждет зрителей в 7 и 8 сериях сериала «Против течения», читайте в нашем материале.
В 5 и 6 серии сериала «Против течения» мы увидим:
- Сможет ли Мила спрятать возлюбленного до выяснения правды?
- Какую неожиданную находку сделает Миша на старой яхте Руслана?
- Почему Руслан добровольно хочет сдаться полиции?
- Сможет ли Мила раскусить истинные намерения Юрия?
- Какой секрет Ольга случайно раскроет Мише и как он повлияет на развитие событий?
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Не пропустите сегодня 7 и 8 серии «Против течения» в 20:00 и 21:00 на телеканале СТБ!