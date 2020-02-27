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Наталка Ворожбит про «Спіймати Кайдаша»: Режиссер мне предложил сыграть по приколу

27.02.2020

Уже 2 марта, на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера сериала «Спіймати Кайдаша». Кроме звездных актеров в одной из ролей снялась шоуранер и сценарист сериала Наталка Ворожбит. О том, кто ее героиня и кто еще сыграл в «Спіймати Кайдаша» – читайте в материале.

В новом прочтении повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я», сквозь иронию и жизненные ситуации, каждый зритель сможет узнать себя. За 12 серий мы узнаем историю девяти лет жизни главных героев. Одни из главных ролей сыграли звезда «Киборгов» Виктор Жданов и звезда «Крепостной» Тарас Цымбалюк.

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Однако не только звездные актеры получили свои роли. В сериале «Спіймати Кайдаша» мы сможем увидеть чуть ли не всю съемочную группу. А маму одной из главных героев сыграла шоуранер проекта Наталка Ворожбит. Драматург призналась, что это был ее не первый актерский опыт.

«Мне нравится сниматься. Режиссер предложил мне сыграть по приколу. Сказал, если я мама сериала, то должна сыграть именно маму – так я стала мамой одной из главных героинь Мелашки. А папу сыграл наш оператор.

Думаю получилось очень смешно. Мне кажется, что вся съемочная группа снялась в эпизодах. Например, режиссер Саша Тименко сыграл ветеринара», – рассказывает Наталка.

Не пропустите премьеру современной версии классического произведения Ивана Нечуй-Левицкого уже 2 марта в 20:00 на телеканале СТБ. Таких Кайдашей вы еще не видели!

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