«Крепостная» VS «Спіймати Кайдаша»: Какой образ Тараса Цымбалюка вам нравится больше? (Голосование)

Тарас Цымбалюк – прогрессивный актер театра и кино. В костюмированной драме «Крепостная» он сыграл мужественного кузнеца Назара. А вот в новом проекте «Спіймати Кайдаша», который выйдет уже 3 марта, актер перевоплотиться в Карпа Кайдаша. Какой образ Тараса Цымбалюка вам нравиться больше? Голосуйте!

Больше по теме: Топ-10 сексуальных образов Тараса Цымбалюка

Більше на тему: Тарас Цымбалюк рассказал о съемках «Спіймати Кайдаша»

Напоминаем, что уже 3 марта 2020 года телеканал СТБ представит невероятно жизненный сериал «Спіймати Кайдаша». Не пропустите!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ