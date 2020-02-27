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«Крепостная» VS «Спіймати Кайдаша»: Какой образ Тараса Цымбалюка вам нравится больше? (Голосование)
Тарас Цымбалюк – прогрессивный актер театра и кино. В костюмированной драме «Крепостная» он сыграл мужественного кузнеца Назара. А вот в новом проекте «Спіймати Кайдаша», который выйдет уже 3 марта, актер перевоплотиться в Карпа Кайдаша. Какой образ Тараса Цымбалюка вам нравиться больше? Голосуйте!
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Напоминаем, что уже 3 марта 2020 года телеканал СТБ представит невероятно жизненный сериал «Спіймати Кайдаша». Не пропустите!
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