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Когда начинается Великий пост в 2020 году

27.02.2020

Великий пост ‒ самый строгий из всех постов христианского мира. Он начинается за семь недель до светлого праздника Пасхи. Когда же Великий пост в 2020 году? Он начнется 2 марта и продлится до 18 апреля. Детальнее о Великом посте читайте в нашем материале. 

пост 2020

В 2020 году Пасху отмечают 19 апреля, а Великий пост начинается 2 марта и длится до 18 апреля. В это время верующие должны очиститься не только физически, но и духовно. Во время поста нельзя есть некоторые продукты. Нужно не сквернословить, читать молитвы и простить всех своих врагов. 

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Правила во время Великого поста 2020

  • Первая и последняя недели поста ‒ самые строгие.
  • Во время поста запрещено употреблять пищу животного происхождения.
  • В будние дни можно есть один раз ‒ вечером, а по выходным разрешается обед и ужин. 
  • Понедельник, среда, пятница ‒ холодная еда без масла, вторник и четверг ‒ горячая еда без масла. А на выходных можно упореблять гарячую еду с маслом растительного происхождения и даже можно выпить бокал красного вина (кроме субботы последней недели поста).

пост 2020

Однако стоит помнить, что такого строгого поста должны придерживаться только священнослужители, монахи и послушники. Обычные же люди могут позволить себе более легкий вариант. Также учтите, что пост нельзя соблюдать беременным, детям, людям в возрасте и тем, у кого есть проблемы со здоровьем. 

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