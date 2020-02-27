Григорий Решетник отдыхает с семьей на Мальдивах

Ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник отдыхает на Мальдивах со своей семьей. Он поделился снимками с райского отпуска в одной из социальных сетей. Подробнее читайте в материале.

Известный украинский ведущий Григорий Решетник отправился в отпуск. Вместе со своей семьей он отдыхает на Мальдивах. Судя по фото в Instagram, ведущий в восторге от райских островов.

Предлагаем вам посмотреть фото с отдыха и насладиться красотой природы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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