Григорий Решетник отдыхает с семьей на Мальдивах

Ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник отдыхает на Мальдивах со своей семьей. Он поделился снимками с райского отпуска в одной из социальных сетей. Подробнее читайте в материале.
Известный украинский ведущий Григорий Решетник отправился в отпуск. Вместе со своей семьей он отдыхает на Мальдивах. Судя по фото в Instagram, ведущий в восторге от райских островов.
Предлагаем вам посмотреть фото с отдыха и насладиться красотой природы.
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11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Посмотреть эту публикацию в Instagram
11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Посмотреть эту публикацию в Instagram
11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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