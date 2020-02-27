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Французский маникюр на весну 2020: тренды модного весеннего френча

27.02.2020

В 2020 году французский маникюр снова возвращается в тренды. Этот универсальный маникюр дополняет как деловой образ, так и молодежный лук. Именно поэтому его так любят женщины. В этом году френч будет гармонично сочетаться с различными стилями и техниками. Подробнее о французском маникюре на весну 2020 читайте в материале.

маникюр 2020

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Лунный френч

Благодаря универсальному дизайну, перевернутый френч не покидает топовые позиции, а в дополнении с классическим французским маникюром, станет трендом весны 2020. Такой дизайн очень нравится женщинам, ведь выглядит очень стильно и аккуратно. Лунный френч идеально подходит для торжественных встреч, офисной работы и на каждый день. Естественно будет выглядеть, если за основу использовать бежевый или нежно-розовый цвет, также хорошо сочетается белый цвет с черным. А если вы хотите выглядеть необычно и неотразимо, замените цвета на более яркие. Так ваш маникюр будет выглядеть нестандартно и изысканно, однако не переусердствуйте. Во всем нужно знать меру.

маникюр 2020

Матовый френч

В 2020 году матовые покрытия не потеряли своей популярности. Спокойный, но одновременно совершенный матовый маникюр представлен этой весной разнообразной цветовой гаммой. От нежного бежевого и розового до бордового, изумрудного и синего. Такой весенний маникюр уместно будет дополнить цветочными мотивами, фольгой, глиттером или бусинами. Также можно совместить с предыдущей техникой и сделать матовый лунный френч.

маникюр 2020

Френч омбре

Особенностью этого маникюра является то, что нужно определиться с основным цветом, а уже от него плавно переходить к другим оттенкам одной гаммы. Весной 2020 в тренде будет использование таких цветов как: лиловый, голубой, фиолетовый, лимонный и тому подобное. Технику омбре можно использовать как для всех ногтей, так и для нескольких, сделав удачный акцент.

маникюр 2020

Блестящий френч

Если вы устали от однообразия, стоит попробовать нюдовий френч в сочетании с яркими цветами. Весной 2020 года в тренде будет нюдовая основа, а «улыбка» ногтя ─ лимонного, цитрусового или гранатового цвета. Или же украсьте кончики разноцветными блестками. Довольно просто, но выглядит оригинально.

маникюр 2020

Графический френч

Графика ─ достаточно модный дизайн французского маникюра весны 2020. Ноготь следует покрыть пудровыми оттенком, а свободный край оформить в виде графического рисунка. Если хотите выглядеть элегантно, рисунок лучше сделать черным или совместить черный с серебристым. Модно будет выглядеть сочетание матового и графического френча.

маникюр 2020

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