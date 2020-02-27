В прошлом году шедевры кинематографа заставляли нас рыдать, смеяться и конечно же с нетерпением ждать премьеры нового фильма. Что же нам предложит этот год? Какие фильмы в 2020-ом стоит обязательно посмотреть? Дать ответы на эти вопросы нам помог ведущий проекта «Один за всіх»-14 Михаил Присяжнюк. И уже по традиции, предлагаем устраиваться поудобней, запастись вкусняшками и заценить список самых ожидаемых фильмов 2020, о которых много говорят.

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Хищные пташки

Дата выхода: 6 февраля 2020

Жанр: боевик, приключения, криминал

Страна: США

Режиссер: Кэти Янь

Актеры: Марго Робби, Джерни Смоллетт-Белл, Мэри Элизабет Уинстэд, Юэн Макгрегор, Дерек Уилсон, Стивен Уильям

Описание: Супергеройский фильм, в основе которого классические комиксы о самой сумасшедшей и прекрасной злодейке Харли Квин уже совсем скоро появиться на экранах кинотеатров. На этот раз мы узнаем дальнейшую судьбу бывшего психотерапевта Харлин Квинзель. После расставания со своим любимым Джокером, Харли вместе с умелыми подружками, будет оказывать сопротивление криминальному боссу Черной Маске, которого зовут Роман Сайонис. Подробности сюжета держатся создателями в тайне по сей день. Поэтому это еще одна причина посмотреть на шикарную игру Марго Робби в полюбившемся зрителями образе сумасшедшей Харли Квин.

Соник

Дата выхода: 13 февраля 2020

Жанр: мультфильм, фантастика, боевик, приключения, семейный

Страна: Япония, США, Канада

Режиссер: Джефф Фаулер

Сценаристы: Джош Миллер, Патрик Кейси, Орен Узил

Актеры: Джим Керри, Джеймс Марсден, Нил МакДонаф, Тика Самптер, Бен Шварц, Адам Палли

Продолжительность: 100 мин.

Описание: Кто помнит яркого персонажа, синего ежа, созданного компанией Sega? Да, этот день вскоре настанет и мы увидим экранизацию легендарного Соника! В центре сюжета окажется сотрудник полиции Том. Несмотря на стремление сделать успешную карьеру, ему постоянно что-то мешает. Но однажды он встречает странное существо, пришельца по имени Соник, который может двигаться с недостижимой ни для какой земной техники скоростью. Чтобы поймать его власть нанимает злого и безжалостного доктора Айво Роботника, известного также по имени Эггман. Сумасшедший ученый мечтает подчинить себе всю планету. Его, кстати, сыграл неподражаемый Джим Керри. И нам кажеться, или он был рожден для этой роли? Внешнее сходство просто поразительное! Так это, или нет – узнаем в канун Дня всех влюбленных.

Тролли 2

Дата выхода: 19 марта 2020

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Страна: США

Режиссер: Уолт Дорн, Дэвид П. Смит

Сценаристы: Джонатан Айбел, Гленн Бергер

Актеры: Анна Кендрик, Сэм Рокуэлл, Джейми Дорнан, Джастин Тимберлейк, Кунал Нэйэр, Каран Сони

Описание: Прошло четыре года с тех пор, Розочка вместе со своими друзьями спасли родной край от отвратительных Бергенов. Но вдруг Розочка и Бренч выясняют, что они не единственные тролли в этом мире! Более того, музыка, которая им нравится приходиться по вкусу далеко не всем троллям. Среди всего разнообразия нашелся упорный рокер, который хочет собрать струны из всех миров троллей, чтобы получить невиданную силу.

Мулан

Дата выхода: 26 марта 2020

Жанр: приключения, драма, семейный

Страна: США

Режиссер: Ники Каро

Сценаристы: Рик Джаффа, Аманда Сильвер, Элизабет Мартин

Актеры: Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли, Гун Ли, Джейсон Скотт Ли, Розалинд Чао, Уткарш Амбудкар

Описание: Эта приключенческая драма хорошо известна любителям мультфильмов Disney. Но данная картина является адаптацией одноименного мультфильма 1998 года. Также она основывается на китайской легенде о Хуа Мулань. Когда родному краю грозит враг невозможно оставаться в стороне. Император Китая издал указ, по которому каждая семья должна направить в армию воина. Мулан всегда была решительной и смелой, поэтому решила воевать наравне с мужчинами, заняв место своего больного отца. Для этого девушке пришлось изображать из себя парня.

Новые мутанты

Дата выхода: 2 апреля 2020

Жанр: экшн, хоррор, Marvel

Страна: США

Режиссер: Джош Бун

Сценаристы: Джош Бун, Кнейт Гуолтни, Крис Клэрмонт

Актеры: Аня Тэйлор-Джой, Мэйси Уильямс, Алиси Брага, Антонио Бандерас, Чарли Хитон, Генри Зага

Продолжительность: 120 мин.

Описание: Фантастический фильм ужасов – это новый взгляд на старых добрых «Людей Икс». В клинике закрытого типа насильно удерживают уникальных детей со всего мира, которые владеют неповторимой силой. Ильяна может телепортироваться, Рене способна превращаться в волка, Сэм умеет летать, Роберто управляет солнечной энергией, а Даниэле под силу создавать иллюзии. Но их способности считаются крайне опасными, особенно из-за неумения в совершенстве владеть ими. Но именно их особенные возможности помогут детям в борьбе за свободу от издевательств и опытов над собственными телами.

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Нет времени умирать

Дата выхода: 9 апреля 2020

Жанр: боевик, приключения, триллер

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Кэри Фукунага

Сценаристы: Нил Первис, Роберт Уэйд, Скотт Бёрнс, Кэри Фукунага

Актеры: Дэниэл Крэйг, Леа Сейду, Рами Малек, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Рори Киннер

Описание: Приключенческий боевик является 25-ым по счету фильмом о спецагенте МИ-6. Роль Бонда в пятый раз выполнил Дэниел Крейг, несмотря на сплетни о том, что фильм «007: Спектр» станет для него последним из бондианы. И так, сюжет разворачивается следующим образом. Сэр Джеймс Бонд решил отдохнуть от бешеного ритма жизни агента 007, наслаждаясь спокойствием на Ямайке. Но там его находит Феликс Лейтер из ЦРУ и рассказывает подробности исчезновения одного ученого. Несмотря на нежелание браться за новые дела, Бонд соглашается помочь старому знакомому.

Черная вдова

Дата выхода: 30 апреля 2020

Жанр: боевик, приключения, научная фантастика, Marvel

Страна: США

Режиссер: Кейт Шортланд

Сценаристы: Стэн Ли, Нед Бенсон, Жаклин Шеффер

Актеры: Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, О. Т. Фагбенли, Рэй Уинстон

Описание: Все фанаты Marvel ликуют! А все потому, что наконец-то мы сможем увидеть сольник о Черной вдове, самопожертва которой в последнем фильме третьей арки киновселенной «Мстители: Финал» разбила не одно сердечко. По сюжету фильма «Черная вдова» Наташа Романов угнетена ​​тяжелыми воспоминаниями из прошлого, которые ее охватили. Чтобы разрушить систему появления таких же убийц как она, Черная вдова отправляется в «Красную комнату» – место бывших тренировок.

Форсаж 9

Дата выхода: 21 мая 2020

Жанр: боевик, приключения, криминал

Страна: США

Режиссер: Джастин Лин

Сценаристы: Дэниэл Кэйси, Крис Морган, Гэри Скотт Томпсон

Актеры: Вин Дизель, Джордана Брюстер, Лукас Блэк, Тайриз Гибсон

Описание: Криминальный триллер «Форсаж 9» является очередным продолжением медиафраншизы, в которую входят 9 полнометражных и два короткометражных фильма. Первый «Форсаж» вышел на экраны в 2001 году. Известно, что к своим ролям вернется большинство актеров, в том числе неизменные Вин Дизель и Мишель Родригес, а также Шарлиз Терон, которая появилась в предыдущем фильме. Съемки начались летом 2019 в Великобритании, и будут также проходить в Таиланде и Грузии. В центре сюжета – Доминик Торетто. Он залег на дно и живет спокойной жизнью со своей семье. Но от призраков прошлого не скрыться и у судьбы совсем другие планы на него.



Веном 2

Дата выхода: 2 октября 2020

Жанр: ужасы, фантастика, боевик, комедия

Страна: США

Режиссер: Энди Серкис

Сценаристы: Келли Марсел

В главных ролях: Том Харди

Описание: Этот фантастический боевик стал настоящим открытием 2018 года, а новость о съемках второй части несомненно порадовала каждого, кому этот фильм пришелся подуше. В новой части Эдди Брок вынужден противостоять Клетусу Кэссиди. Серийный убийца и маньяк стал еще опаснее, потому что объединился с еще одним инопланетным симбиотом. Теперь он представляет собой монстра, единственная цель которого убивать и калечить людей.

Вечные

Дата выхода: 5 ноября 2020

Жанр: боевик, драма, фантастика, Marvel

Страна: США

Режиссер: Хлоя Чжао

Сценаристы: Мэтью Казуо Фирпо, Райан Фирпо, Джек Кёрби

Актеры: Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Кит Харингтон, Сальма Хайек, Брайан Тайри Генри, Ма Дон Сок, Лорен Ридлофф, Лия Макхью

Продолжительность: 120 мин.

Описание: Фантастический боевик – это новый фильм, созданный на основе комиксов Marvel. Лента должна стать 25-й по счету в киновселенной Marvel. Фильм войдет в четвертую фазы франшизы. Более 7000 лет существует инопланетная раса, созданная небожителями. Они бессмертны и именно им предстоит защитить человечество от своих агрессивных собратьев, которые также обладают сверхъестественной силой.

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Источник – https://planetakino.ua

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