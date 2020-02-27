Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Евровидение-2020: Великобритания определилась с представителем

27.02.2020

Сегодня, 27 февраля, Великобритания представила своего конкурсанта на Евровидение-2020. Им стал артист, который ранее был номинантом Грэмми –  Джеймс Ньюман! Поскольку государство входит в пятерку стран-учредителей, конкурсант представит трек «My Last Breath» в финале Евровидения-2020.

Для Евровидения-2020 британская общественная телекомпания BBC выбрала автора песен Джеймса Ньюмана. В финале 16 мая он исполнит композицию «My Last Breath», которая переводится как «Мое последнее дыхание». Он сам написал этот трек вместе со звездной командой: Адамом Аргайлом, Эдом Дрюеттом и Иэном Джеймсом. Иэн также работал над победой Азербайджана на конкурсе Евровидение-2011 под названием «Running Scared» от Ell & Nikki.

После написания хитов для других артистов Джеймс готов взять Европу штурмом как сольный артист. Джеймс любит простоту песни «My Last Breath» и чувствует, что она сразу заводит слушателя.

Известно, что Джеймс был вокалистом многих успешных песен — его самый большой хит пришелся на 2018 год, когда он сотрудничал с известным голландским ди-джеем Армином Ван Бюреном. Их песня «Therapy» стала хитом в Европе и заняла 4 место в топ-40 Нидерландов.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить