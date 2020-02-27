Сегодня, 27 февраля, Великобритания представила своего конкурсанта на Евровидение-2020. Им стал артист, который ранее был номинантом Грэмми – Джеймс Ньюман! Поскольку государство входит в пятерку стран-учредителей, конкурсант представит трек «My Last Breath» в финале Евровидения-2020.

Для Евровидения-2020 британская общественная телекомпания BBC выбрала автора песен Джеймса Ньюмана. В финале 16 мая он исполнит композицию «My Last Breath», которая переводится как «Мое последнее дыхание». Он сам написал этот трек вместе со звездной командой: Адамом Аргайлом, Эдом Дрюеттом и Иэном Джеймсом. Иэн также работал над победой Азербайджана на конкурсе Евровидение-2011 под названием «Running Scared» от Ell & Nikki.

После написания хитов для других артистов Джеймс готов взять Европу штурмом как сольный артист. Джеймс любит простоту песни «My Last Breath» и чувствует, что она сразу заводит слушателя.

Известно, что Джеймс был вокалистом многих успешных песен — его самый большой хит пришелся на 2018 год, когда он сотрудничал с известным голландским ди-джеем Армином Ван Бюреном. Их песня «Therapy» стала хитом в Европе и заняла 4 место в топ-40 Нидерландов.

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