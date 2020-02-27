Евровидение-2020: участник от Великобритании Джеймс Ньюман представил песню «My Last Breath»

Британия определилась с представителем, который выступит в мае в Роттердаме. Джеймс Ньюман — артист, который ранее был номинантом Грэмми, не заставил всех ждать песню, с которой будет бороться за победу на Евровидении-2020. 27 февраля певец представил песню под названием «My Last Breath». Подробнее узнайте в материале.

Поскольку государство входит в пятерку стран-учредителей, конкурсант представит трек «My Last Breath» в финале Евровидения-2020. Песня «My Last Breath» переводится как «Мое последнее дыхание». Он сам написал этот трек вместе со звездной командой — Адамом Аргайлом, Эдом Дрюеттом и Иэном Джеймсом. Иэн также работал над победой Азербайджана на конкурсе Евровидение-2011 под названием «Running Scared» от Ell & Nikki.

По словам артиста, после написания хитов для других артистов Джеймс готов взять Европу штурмом как сольный артист. Джеймс любит простоту песни «My Last Breath» и чувствует, что она сразу заводит слушателей.

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