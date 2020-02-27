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Что такое ДНК и генетический тест

27.02.2020

Тест ДНК за последние годы становится все более популярным. Многие прибегают к нему, чтобы узнать биологическую связь или свое этническое происхождение. Однако что же означает сам термин ДНК? Как проводят генетический тест и насколько достоверны его результаты — читайте в материале.

Анализ ДНК является одним из самых прогрессивных научных открытий за последние столетия. С помощью данного генетического теста можно ответить на многие вопросы, которые прячутся в молекулах ДНК. Прежде чем разобраться, как же тест работает и как его проводят, предлагаем узнать, что такое ДНК.

Что такое ДНК?

ДНК — это аббревиатура, за которой скрывается сложное биологическое название «дезоксирибонуклеиновая кислота». Если изобразить это химически, то ДНК состоит из двойной спирали, которая включает повторяющиеся блоки нуклеидов и в которой зашифрована генетическая «инструкция». Она и определяет, как будет развиваться все живое. В каждой клетке заложен набор информации, который передается из поколения в поколение. А главное, что ДНК 99,9% всех людей одинакова. Это означает, что мы различаемся лишь на 0,1 процента!

днк

Если сказать совсем простыми словами, то ДНК — это мелкие кирпичики, из которых состоит тело человека. А в каждом из них заложен уникальных код, который может показать ваш индивидуальный и неповторимый генетический материал. Проверить и протестировать это можно с помощью теста ДНК. И вот сейчас мы расскажем, что это такое.

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Что такое тест ДНК?

Когда мы слышим о тесте ДНК, то уже нисколько не удивляемся. Ведь в современное время прогресс науки достиг успехов, когда с помощью пробы слюны или волоса научились определять биологическую связь и отцовство, риск наследственных заболеваний у будущего ребенка и многое другое. 

днк тест

Тест ДНК — уникальная современная методика, которая с помощью сложных технических средств исследует молекулы ДНК. Расшифровка этих молекул позволяет узнать многое о вашем биологическом коде, коде ваших предков, а также даже о тех, кто еще не родился, а находится в утробе матери. 

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Таким образом вы сможете определить все генетические риски, которые заложены уже в ДНК. Интерпретирует результаты врач-генетик. Стоит отметить, что тест ДНК используется не только в личных целях, а и в медицине, криминалистике и даже юриспруденции. Ведь тест ДНК служит самым весомым и передовым доказательством среди другой доказательной базы. 

Как проводят генетический тест? 

днк-тест

ДНК содержится в большинстве живых клеток. Поэтому зачастую берут материал для теста с внутренней поверхности щеки, слюны, крови. Также генетический код есть в ногтях и волосах. Именно поэтому вы видите, как зачастую берут пробы с этих частей тела. 

Смотрите «Таємниці ДНК» каждый вторник в 22:45 на телеканале СТБ.

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