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Впервые после нацотбора: Cloudless собирают друзей на большой сольный концерт
Участники Нацотбора на Евровидение-2020 группа Cloudless сейчас звучит на топовых радиостанциях Украины. Уже 13 апреля обновленные Cloudless сыграют первый столичный сольник в камерной атмосфере Caribbean Club.
Группа, чьи песни звучали во многочисленных украинских ТВ-шоу и сериалах, в 2019-м взяла творческую паузу. Однако громкого возвращения Cloudless 2.0 не пришлось ждать долго. Менее чем за полгода группа представила публике новых участников и ворвалась в национальный отбор на Евровидение с мощным хитом Drown Me Down. Дальше были безумная поддержка публики, тысячи положительных отзывов и ротация трека на радиостанции Хит FM.
Сегодня Cloudless – это основатель группы Антон Панфилов, вокалист Юрий Каналош и Михаил Шатохин.
Нон-конформисты душой, музыканты решили сыграть концерт в понедельник – день, когда весь мир отмечает День рок-н-ролла. Да, именно 13 апреля Cloudless собирает поклонников и звездных друзей в Caribbean Club, чтобы вписать новые строки в историю группы.
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Ура! Друзі, ми раді повідомити про перший сольний концерт від CLOUDLESS 2.0, який відбудеться 13 квітня у @caribbean_club Concert-Hall! Нон-конформісти душею, ми вирішили зіграти концерт у понеділок – день, коли весь світ відзначає День рок-н-ролу. Так, саме 13 квітня Cloudless збирає прихильників та зіркових друзів в @caribbean_club, щоб вписати нові рядки в історію гурту. Доступні перші “early birds” по промо-ціні 🔥 Купуйте квитки, кличте друзів та ставте нагадування у календар 🧐 До зустрічі! 🙏 Квитки за посиланням у шапці! #cloudless #cloudless_music #cloudless_family #drownmedown #vidbir #eurovision #євробачення #євробачення2020 #київ #концерт #музика #vidbir2020 #kiev
Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)