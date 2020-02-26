Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Третий день Масленицы — «лакомка»: традиции

26.02.2020

Мы уже рассказали вам, что принято делать на второй день Масленицы («заигрыш»), а сегодня поделимся с вами традициями празднования третьего дня этого праздника, который выпадает в этом году на 26 февраля. Если хотите узнать, что нужно делать в этот день, читайте наш материал.

Больше по теме: Поздравления с Масленицей

Масленичная среда

В масленичную среду по древним традициям устраивался пир на весь мир, главными героями которого выступали зять и теща. Заботливые хозяйки кормили не только своих мужей, но и всех их родственников, показывая свою гостеприимность и кулинарные таланты. Считалось, что именно в этот праздничный день можно есть столько, сколько душе угодно. Все гости непременно должны быть сытыми и довольными.

Больше по теме: Масленица: традиции наших предков

5

Традиции на Лакомку

В каждом доме были свои рецепты блинов и самых разнообразных начинок, которыми угощали гостей. Стоит отметить, что многим семьям накормить пришедших было не так просто, а иногда даже разорительно, ведь если замужняя дочь была не одна (что было распространённым явлением), зятья со своими родственниками могли заполнить весь дом. Само собой, угощения теща готовила не сама, а с помощью дочерей. Кроме изысканных блюд, устраивались песнопения, различные сценки и забавы с участием тещи и зятя.

Больше по теме: Масленица 2020: дата и традиции празднования по дням

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить