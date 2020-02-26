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«Сліпа»: чем заинтересуют 5 и 6 выпуски от 26.02.2020

26.02.2020

Сегодня, 26.02.2020, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 5 и 6 выпуски проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Детальнее читайте в материале. 

сліпа

В 5 выпуске проекта «Сліпа» за помощью к бабушке Любе обратилась молодая девушка Татьяна. Она уже 10 лет жила в гражданском браке со своим любимым, однако он так и не сделал ей предложение. Но Слепая предостерегла Татьяну: у нее появился враг, который с помощью любовной магии хочет лишить ее счастья. 

В 6 выпуске проекта «Сліпа» к бабушке Любе обратился Андрей Тронза. Мужчина недавно потерял любимую жену. В последнее время он все чаще стал получать угрозы от конкурентов, да и отношения с сыном-подростком были не самыми лучшими. В отчаянии он обратился за помощью к Слепой. Однако каково же было его удивление, когда он узнал, что во всех бедах был виноват его сын… 

Узнайте все подробности в 5 и 6 выпусках от 26.02.2020.

Video: «Сліпа»: чем заинтересуют 5 и 6 выпуски от 26.02.2020

26 февраля смотрите онлайн премьеру Слепая 5 и 6 выпуски. Чем удивят 5 и 6 выпуски Слепая от 26.02.2020 - смотрите в анонсе

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