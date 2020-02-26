Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«Сліпа»: Бабушка научила меня никогда никому не желать зла

26.02.2020

24 февраля в эфире телеканала СТБ состоялась премьера проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Зрители с интересом наблюдают за тем, как бабушка Люба помогает всем, кто столкнулся с жизненными трудностями. Читайте в нашем материале короткое интервью с внучкой Катей, которая всегда помогает ей в работе. 

сліпа

Какая история тебя поразила больше всего?

Ежедневно к бабушке приходит очень много людей за помощью. Однако мне больше всего запомнилась история о черном вороне. Одна женщина увидела на своем подоконнике птицу, которая постучалась к ней в окно, и подумала, что это очень плохой знак. Со своими опасениями она и пришла к бабушке за помощью. После общения, женщина задумалась о взаимоотношениях в семье, о доверии, о честности… Той семье, чтобы решить проблему, пришлось объединиться. Только так они могли справиться с несчастьем. 

А ты сама часто обращаешься к бабушке Любе за советом?

У бабушки очень много людей. И у нее не всегда есть время для меня. Да я и сама понимаю, что она устает, и не хочу лишний раз тревожить ее своими расспросами. Но, знаете, я очень многому учусь, когда помогаю бабушке в работе с людьми. Я так много вижу и слышу, что, порой, сама нахожу ответы на все вопросы, которые меня тревожат. К тому же, бабушка научила меня, что никогда и никому нельзя желать зла. А это, пожалуй, самое главное. 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить