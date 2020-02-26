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«Сліпа»: Бабушка научила меня никогда никому не желать зла
24 февраля в эфире телеканала СТБ состоялась премьера проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Зрители с интересом наблюдают за тем, как бабушка Люба помогает всем, кто столкнулся с жизненными трудностями. Читайте в нашем материале короткое интервью с внучкой Катей, которая всегда помогает ей в работе.
Какая история тебя поразила больше всего?
Ежедневно к бабушке приходит очень много людей за помощью. Однако мне больше всего запомнилась история о черном вороне. Одна женщина увидела на своем подоконнике птицу, которая постучалась к ней в окно, и подумала, что это очень плохой знак. Со своими опасениями она и пришла к бабушке за помощью. После общения, женщина задумалась о взаимоотношениях в семье, о доверии, о честности… Той семье, чтобы решить проблему, пришлось объединиться. Только так они могли справиться с несчастьем.
А ты сама часто обращаешься к бабушке Любе за советом?
У бабушки очень много людей. И у нее не всегда есть время для меня. Да я и сама понимаю, что она устает, и не хочу лишний раз тревожить ее своими расспросами. Но, знаете, я очень многому учусь, когда помогаю бабушке в работе с людьми. Я так много вижу и слышу, что, порой, сама нахожу ответы на все вопросы, которые меня тревожат. К тому же, бабушка научила меня, что никогда и никому нельзя желать зла. А это, пожалуй, самое главное.