26 февраля в эфире телеканала СТБ вышел 6 выпуск проекта «Сліпа», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Андрею Тронзе? Мужчина потерял любимую жену, практически обанкротился и не мог найти общий язык со своим сыном. Подробнее читайте в материале.

Андрей Тронза три года назад потерял жену в автокатастрофе. Теперь он сам воспитывал сына-подростка и руководил большой компанией. Но несколько месяцев назад ему начали поступать угрозы, а фирма стала терять клиентов. Оказавшись на грани разорения, Андрей решил обратиться к бабушке Любе, чтобы выяснить, от кого исходит угроза.

Однако Слепая заверила мужчину, что во всем виноват его сын… Андрей не мог поверить словам бабушки Любы. Неужели это все устроил Данил? Но зачем ему разрушать жизнь собственному отцу?

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