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«Сліпа» 5 выпуск: Как не стать жертвой любовной магии
26 февраля в эфире телеканала СТБ вышел 5 выпуск проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Смогла ли бабушка Люба помочь Татьяне Рябчук? Девушка попала под влияние любовных чар и изменила своему парню. Подробнее читайте в материале.
28-летняя переводчица с английского, Таня Рябчун, уже 10 лет жила в гражданском браке со своим бывшим одногруппником Олегом. Она мечтала выйти за него и родить детей, но Олег не спешил с предложением. Таня решила узнать у бабушки, не теряет ли она время с Олегом? Тот ли он человек, предназначенный ей судьбой?
Однако Слепая уверена, что Олег — не пара девушке. Она дала ей небольшой оберег, который должен защитить Таню от несчастья. Но девушка не придала значения словам бабушки Любы и забыла надеть браслет. Из-за этого по ошибке изменила своему любимому…
Кто на самом деле желал Татьяне зла и смогла ли девушка стать счастливой? Все подробности смотрите в выпуске.
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