26 февраля в эфире телеканала СТБ вышел 5 выпуск проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Смогла ли бабушка Люба помочь Татьяне Рябчук? Девушка попала под влияние любовных чар и изменила своему парню. Подробнее читайте в материале.

28-летняя переводчица с английского, Таня Рябчун, уже 10 лет жила в гражданском браке со своим бывшим одногруппником Олегом. Она мечтала выйти за него и родить детей, но Олег не спешил с предложением. Таня решила узнать у бабушки, не теряет ли она время с Олегом? Тот ли он человек, предназначенный ей судьбой?

Однако Слепая уверена, что Олег — не пара девушке. Она дала ей небольшой оберег, который должен защитить Таню от несчастья. Но девушка не придала значения словам бабушки Любы и забыла надеть браслет. Из-за этого по ошибке изменила своему любимому…

Кто на самом деле желал Татьяне зла и смогла ли девушка стать счастливой? Все подробности смотрите в выпуске.

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Video: «Сліпа» 5 выпуск: Как не стать жертвой любовной магии Слепая: в 5 выпуске вы узнали, как не стать жертвой любовной магии. Смогла ли помочь девушке Слепая в 5 выпуске от 26.02.2020

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