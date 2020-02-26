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«Против течения»: что ждет зрителей в 5 и 6 сериях?

26.02.2020

В среду, 26 февраля, в 20:00 в эфир СТБ выйдут 5 и 6 серии новой остросюжетной мелодрамы «Против течения». Два новых эпизода продолжат распутывать клубок интриг и тайн семьи Калининых. Что ждет зрителей в 5 и 6 сериях сериала «Против течения», читайте в нашем материале.

против течения 5 и 6 серия анонс

В 5 и 6 серии сериала «Против течения» мы увидим:

  • Кто Юрий Котов на самом деле? 
  • Какие последствия повлечет лечение Руслана?
  • Что сможет узнать Миша во время расследования дела Калинина?
  • Действительно ли Руслан убил Анжелику?
  • Сможет ли Мила спасти любимого?

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Не пропустите сегодня 5 и 6 серии «Против течения» в 20:00 и 21:00 на телеканале СТБ! 

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