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«Против течения»: что ждет зрителей в 5 и 6 сериях?
26.02.2020
В среду, 26 февраля, в 20:00 в эфир СТБ выйдут 5 и 6 серии новой остросюжетной мелодрамы «Против течения». Два новых эпизода продолжат распутывать клубок интриг и тайн семьи Калининых. Что ждет зрителей в 5 и 6 сериях сериала «Против течения», читайте в нашем материале.
В 5 и 6 серии сериала «Против течения» мы увидим:
- Кто Юрий Котов на самом деле?
- Какие последствия повлечет лечение Руслана?
- Что сможет узнать Миша во время расследования дела Калинина?
- Действительно ли Руслан убил Анжелику?
- Сможет ли Мила спасти любимого?
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Не пропустите сегодня 5 и 6 серии «Против течения» в 20:00 и 21:00 на телеканале СТБ!
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