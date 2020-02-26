Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Масленица: традиции наших предков

26.02.2020

Масленица с древних времен считалась самым веселым народным праздником. В каждый день недели соблюдали свои традиции. Согласно поверьям наших предков, главной идеей этой недели является избавление от зимы и пробуждение  природы. На это и направлены все традиции Масленицы. Детальнее читайте в нашем материале.

iStock-952041152

В 2020 году Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 1 марта. Праздновали Масленицу еще до принятия христианства на Руси. Считалось, что она означала конец зимы. Привлекали весну румяными блинами и шумными гуляниями. Некоторые ученые считают, что круглый блин у славян отождествлял солнце, однако этот вопрос остается спорным.

С приходом христианства неделя Масленицы предшествовала Великому посту и получила еще одно название – Сырная неделя. Общеизвестно, что в последнюю неделю перед постом нельзя употреблять мясо, однако разрешается кушать рыбу и продукты из молока. Православная церковь считает, что эту неделю нужно провести со своей семьей и посвятить общению, прощению обид и примирению. Другие названия праздника: Сырная седмица (неделя), Широкая Масленица, Масленая неделя, Масленка, Блинница, Блинная неделя, Молочная неделя.

iStock-1063325974

День 1 – «встреча»

В понедельник, согласно традиции, изготавливали соломенное чучело, наряжали его в старую женскую одежду и под веселые песни катали по улицам. Блины в первый день Масленицы обычно не едят. Наши предки всегда первый блин оставляли для душ усопших или отдавали нищим, чтобы они помянули их родственников.

День 2 – «заигрыш»

Во вторник пели веселые песни, а также лепили снеговиков и катались на санях с горок. Главным условием было выбрать самые высокие горки и с громким смехом скатиться. Ведь считалось, что чем дальше катятся сани, тем лучше будет урожай в этом году.

День 3 – «лакомка»

Согласно поверьям наших прадедов, в среду можно вдоволь насладиться блинчиками. Также в третий день Масленицы зятья ходят в гости к теще на угощения. Причем обязательно необходимо скушать все, что приготовит для вас теща, иначе зима еще долго будет за окном. Для улучшения растениеводства нужно в этот день покататься на качелях.

traditional Russian pancakes with red cavier and honey

День 4 – «разгуляй»

Четверг является самым веселым днем Масленицы. Люди переодеваются в различные образы и распевают песни. А главным событием «разгуляя» считался штурм снежного городка, символизирующего зиму. Участники делились на две команды и обстреливали друг друга снежками. Первый, кто прорвал оборону и попал в «городок», считался победителем.

День 5 – «тещины вечерки»

Пятница отмечается как день «лакомка», только наоборот: в гости на блины идет теща. А гостеприимный зять вовсю её угощает.

День 6 – «золовкины посиделки»

В субботу все жители деревни собирались на главной площади и торжественно поджигали чучело. Этот ритуал означал прощание с зимой до следующего года. Также в этот день замужние девушки должны были дарить своим золовкам (сестрам мужа) подарки и устраивать девичники.

traditional Russian pancakes with red cavier and honey

День 7– «проводы»

Последний день Масленицы получил название «прощеный день» или «прощеное воскресенье». В этот день традиционно просят прощения у родных и знакомых за обиды, сказанные в их адрес.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить