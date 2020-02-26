Один из самых известных экстрасенсов и астрологов страны, эксперт проекта Следствие ведут экстрасенсы, Хаял Алекперов утверждает, что 2020 год сулит немало позитивных перемен в личной жизни каждого из знаков зодиака. Это будет связано с внутренними изменениями, к которым подтолкнут нас звезды уже с первых месяцев года. Главными подарками года станут принятие себя со всеми плюсами и минусами, умение слышать свой внутренний голос и душевная гармония. Читайте любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова.

Овны

Наступающий 2020 год сулит одиноким Овнам начало крепких отношений. Семейные же представители созвездия сумеют отшлифовать шероховатости в общении с партнером. Уладив давние ссоры и конфликты. Но при этом звезды советуют чаще выступать инициатором душевных разговоров и быть снисходительнее к ошибкам и промахам любимого человека.

Тельцы

В начале года Тельцы рискуют повторить уже когда-то совершенную ошибку в отношениях со своей половинкой. Это может стать весомым поводом для серьезной ссоры. А потому старайтесь учитывать былой опыт. Середина года сулит семейным Тельцам гармонию – у вас есть все шансы прийти к общему знаменателю с партнером в спорных моментах. Для одиноких же сердец благоприятным периодом станет конец весны – начало лета – есть вероятность судьбоносного знакомства.

Близнецы

С наступлением Нового года многие Близнецы будут одновременно стремиться к каким-то переменам в личной жизни, и бояться потерять ощущение стабильности. Совет звезд – прислушиваться к своему сердцу. Так как страх потерять зону комфорта может отдалять вас от счастья в личной жизни. Для семейных же знаков кардинальные перемены уготовила вторая половина года – не исключено, что вы с партнером придете к каким-то важным решениям, которые изменят вашу жизнь.

Раки

В начале года звезды советую Ракам поменьше откровенничать о своей личной жизни с людьми, в которых вы не уверенны на все сто. Есть большая вероятность стать объектом неприятных сплетен. Конец лета начало осени сулит одиноким Ракам романтические знакомства. Но старайтесь быть осторожнее и не торопите события, чтобы не отпугнуть потенциального претендента на ваше сердце.

Львы

В 2020 году у Львов может появиться совершенно новое видение происходящих событий. Уже с декабря звезды подтолкнут представителей знака разобраться в себе и сменить жизненные ориентиры. Благодаря чему на первый план, вместо карьеры, выйдет личная жизнь. Не удивительно, что такой подход позитивно отразится на сфере личных отношений. У одиноких Львов будут все шансы встретить свою любовь, семейные же знаки смогут насладиться гармонией в общении со своей половинкой.

Девы

Начало 2020-го года сулит одиноким Девам романтические знакомства. А потому постарайтесь больше внимания уделять себе – новая прическа, хобби или поход в спа не только порадуют вас, но и добавят глазам сияния, перед которым никто не устоит. Семейным же Девам предстоят некоторые трудности в отношениях с близкими. Скорее всего, чтобы избежать ссор, вам придется взять на себя больше семейных обязанностей и чаще уступать в спорах.

Весы

Личная сфера в 2020 году порадует представителей знака положительными изменениями. Многие одинокие сердца в этом году смогут найти свою судьбу и отважиться на серьезные перемены. Семейным же Весам звезды сулят позитивные эмоции и яркие впечатления. Не исключено, что партнер порадует вас путешествием вашей мечты.

Скорпионы

В наступающем году сфера личных отношений потребует от семейных Скорпионов постоянной работы над собой. Чтобы избежать громких ссор и конфликтов с любимым человеком, представителям знака стоит грамотно распределять свое время, и больше внимания уделять бытовым вопросам. Одиноким же Скорпионам стоит быть осторожнее с новыми знакомствами в начале года – есть риск разочарований.

Стрельцы

2020 год станет весьма перспективным в плане личных отношений. Многие одинокие представители знака не только смогут найти свою судьбу, но и придут к серьезным совместным решениям, вроде свадьбы. Семейные же представители знака всерьез задумаются о рождении ребенка. И стоит отметить, что дети, рожденные в этом году, несомненно порадуют родителей своей целеустремленностью, ловкостью и веселым характером.

Козероги

Сфера личных отношений порадует семейных Козерогов стабильностью. Скорее всего серьезных ссор или эмоциональных «качель» не предвидится. Но не стоит переживать о том, что вас может одолеть скука. Присущая вам жажда авантюр поможет внести яркие краски в размеренный семейный быт. Одиноким Козерогам наступающий год обещает начало новых отношений, которое, скорее всего, припадет на первые летние месяцы.

Водолеи

Семейные Водолеи в начале года могут столкнуться с небольшими трудностями в сфере личных отношений. Близкие люди, то и дело, могут воспринимать вашу конструктивную критику в штыки, и остро реагировать на замечания. А потому постарайтесь запастись терпением и выдержкой. И по возможности, старайтесь лишний раз не вступать в конфронтацию. Одиноких же представителей первая половина года, скорее всего, не порадует кардинальными переменами. Зато будет достаточно времени, чтобы разобраться в себе.

Рыбы

В 2020-м году любовная сфера потребует от Рыб умения находить компромисс. Чтобы избежать волнений в семейном водоеме, старайтесь чаще уступать в спорах своей половинке и не воспринимайте близко к сердцу колкие замечания. Ваша выдержка и дипломатичность – залог успеха в отношениях. Для одиноких сердец перспективным будет период конец зимы – начало весны. Звезды уготовили вам романтическое знакомство.

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