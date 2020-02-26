Группа DETACH заявила об уходе в творческий отпуск

Участники «Х-фактор»-7 на телеканале СТБ и Нацотбора на Евровидение-2017 группа DETACH уже сегодня, 26 февраля, заявила об уходе в творческий отпуск. Подробности – далее в материале!

Новость о своем уходе группа опубликовала на Instagram-странице DETACH:

«Семья, мы долго думали над тем, как сообщить вам эту новость. Слов миллионы, но выбрать подходящие иногда нелегко. Тем более, когда нужно сказать что-то людям, которых безумно любишь. Но молчать дальше нет смысла. Мы решили уйти в творческий отпуск. Как долго он будет длиться? Не знаем. Но знаем одно: нам нужны перемены. Нужно время, чтобы выдохнуть и пойти дальше. Вместе или отдельно? Ещё посмотрим. Но несмотря на это, мы хотим чтобы вы знали: вы лучшее, что было с нами за эти 10 лет».

Группа также поблагодарила своих фанатов за любовь и преданность.

«Спасибо вам за любовь и поддержку. Спасибо за драйв и эмоции. Спасибо за вас! Вы навсегда будете в наших сердцах! Вы — лучшие. Ваши DETACH».

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