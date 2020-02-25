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Великий пост 2020: медовый кекс с фиником и апельсином
25.02.2020
Медовый кекс с финиками и апельсинами отлично подойдет для сладкоежек в Великий пост. Этот вкусный и полезный десерт без проблем сможет приготовить любая хозяйка в домашних условиях. Пошаговый рецепт постного медового кекса с финиками и апельсинами от судьи «МастерШеф»-9 Лизы Глинской найдете в материале.
Ингредиенты:
- вода – 100 мл
- цедра одного апельсина
- мед – 50 г
- пищевая сода – 0,5 ч. л.
- финики – 100 г
- пшеничная мука – 130 г
- льняная мука – 25 г
- соль – щепотка
- растительное рафинированное масло – 50 мл
- сахар – 120 г
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Приготовление:
- В миске смешать воду, мед, соду, растительное масло, финики, сахар, апельсиновую цедру.
- Добавить льняную муку, пшеничную муку, соль.
- Смазать форму растительным маслом, присыпать мукой и отправить в форму тесто.
- Тесто должно заполнить форму на 1/2.
- Выпекать при температуре 180 градусов – 35-40 минут.
- Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Дать кексу остыть и достать из формы.
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