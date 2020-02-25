Состоялась премьера 2 сезона ток-шоу «Таємниці ДНК». В 1 выпуске в студии заслушали историю, которая некоторых насмешила, а некоторых — повергла в шок. Почему мужчина склонен верить экстрасенсам, а не супруге? И кто таки биологический отец? Подробнее читайте в материале о 1 выпуске 2 сезона «Таємниці ДНК» от 25.02.2020.

Всю свою жизнь Дмитрий живет с мамой. О своей личной жизни мужчина в первую очередь рассказывает также матери. Поэтому когда Дима и Виктория решили пожениться, первой об этом узнала свекровь. Однако смутила ее не новость о браке, а заявление о беременности Вики. Сроки момента знакомства и беременности не совпадали. А уже когда родился малыш, стало ясно — он не родной сын Димы. По словам свекрови, ребенок другой национальности и ничего общего с их родом не имеет.

Свою версию в студии «Таємниці ДНК» рассказала Виктория. Девушка в эмоциях поделилась, что не имела планов на жилье Димы. Более того, мужчина ранее заявлял, что хочет сына. Интимная близость у пары состоялась в день свадьбы в августе. Также выяснилось, что Дима обращался к экстрасенсам, которые напророчили больного ребенка. Свою версию озвучил сам мужчина в студии «Таємниці ДНК». Он уже около года собирает доказательства и ведет расследование. Ранее Дмитрий получил оперативную информацию, якобы Вика уже имеет одного ребенка, а от другого и вовсе избавилась путем аборта.

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В этой истории появилась некая Нина Яковлева, которая дает пророческие советы семье Димы. Она и поделилась с мужчиной своими видениями, что Виктория занимается черной магией. А все отношения, которые возникли между двумя, — это результат приворота.

В студию также приехал Сергей — друг Виктории. По мнению Дмитрия, именно он является отцом ребенка. На ток-шоу «Таємниці ДНК» разгорелся настоящий конфликт, ведь обвинения в сторону Сережи необоснованны, он женат и воспитывает своих детей. А интимных отношений с Викой у него никогда не было.

Все точки над «і» расставил тест ДНК, который показал, что вероятность того, что Дмитрий отец ребенка — 99,9%. Мужчина заключил, что все равно не хочет видеть сына, ведь не считает его родным.

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