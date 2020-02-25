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«Сліпа»: чем заинтересуют 3 и 4 выпуски от 25.02.2020

25.02.2020

Сегодня, 25.02.2020, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 3 и 4 выпуски проекта, основанного на реальных историях людей, «Сліпа». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Детальнее читайте в материале. 

сліпа

В 3 выпуск проекта «Сліпа» за помощью к бабушке Любе обратилась Светлана. Ложась спать со своим мужем, она увидела, как из-под одеяла показалась женская рука, а на груди ее мужа появилась царапина. Девушка сразу же почувствовала беду. Но кто или что угрожает ее мужу?

В 4 выпуске проекта «Сліпа» к бабушке Любе обратилась Наталия Гончарук. Женщина недавно похоронила своего сына. Однако на кладбище ей показалось, что она из могилы слышит его голос.  Дома повторилось тоже самое. О чем хотел предупредить свою маму покойник? Каких неприятностей стоит ждать?

Узнайте все подробности в 3 и 4 выпусках  от 25.02.2020.

Video: «Сліпа»: чем заинтересуют 3 и 4 выпуски от 25.02.2020

25 февраля смотрите онлайн проект Слепая 3 и 4 выпуски. Чем удивят 3 и 4 выпуски Слепая от 25.02.2020 - смотрите в анонсе

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