Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«Сліпа» 4 выпуск: Предупреждение из могилы
25 февраля в эфире телеканала СТБ вышел 4 выпуск проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Смогла ли бабушка Люба помочь Наталье Гончарук? Женщина недавно похоронила сына, однако, оплакивая его на кладбище, услышала голос из могилы. О чем хотел предупредить маму покойник? Подробнее читайте в материале.
У Натальи Гончарук недавно случилось горе — умер ее единственный сын. Женщина очень тяжело переживала утрату. Однажды, придя на кладбище со своим мужем, невесткой, внуком и новой няней, она услышала голос покойного.
В семье Наталье никто не поверил, но ночью дома она снова услышала голос покойного Саши. Женщина была уверена, что он пытался сказать ей что-то очень важное, но, к сожалению, она не разобрала слов. Поэтому Наталья решила обратиться за помощью к бабушке Любе.
Слепая предостерегла Наталью, что жена ее сына задумала убийство. Однако сможет ли Наталья вовремя предотвратить новую трагедию? Подробнее смотрите в выпуске.
Больше по теме: Что нельзя поднимать с земли