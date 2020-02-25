25 февраля в эфире телеканала СТБ вышел 4 выпуск проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Смогла ли бабушка Люба помочь Наталье Гончарук? Женщина недавно похоронила сына, однако, оплакивая его на кладбище, услышала голос из могилы. О чем хотел предупредить маму покойник? Подробнее читайте в материале.

У Натальи Гончарук недавно случилось горе — умер ее единственный сын. Женщина очень тяжело переживала утрату. Однажды, придя на кладбище со своим мужем, невесткой, внуком и новой няней, она услышала голос покойного.

В семье Наталье никто не поверил, но ночью дома она снова услышала голос покойного Саши. Женщина была уверена, что он пытался сказать ей что-то очень важное, но, к сожалению, она не разобрала слов. Поэтому Наталья решила обратиться за помощью к бабушке Любе.

Слепая предостерегла Наталью, что жена ее сына задумала убийство. Однако сможет ли Наталья вовремя предотвратить новую трагедию? Подробнее смотрите в выпуске.

Больше по теме: Что нельзя поднимать с земли

Video: «Сліпа» 4 выпуск: Предупреждение из могилы Слепая 1 сезон 4 выпуске вы узнали, почему нельзя забирать с кладбища вещи. Как помогла женщине Слепая в 4 выпуске от 25.02.2020

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ