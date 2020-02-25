25 февраля в эфире телеканала СТБ вышел 3 выпуск проекта «Сліпа», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь молодой маме Светлане? Ложась спать со своим мужем, она увидела, как из-под одеяла показалась женская рука, а на груди мужа появилась царапина... Подробнее читайте в материале.

После рождения ребенка Света, как и многие другие молодые мамы, мало с кем общалась. Однажды ложась спать со своим мужем, она увидела, как из-под одеяла показалась женская рука, а на груди мужа появилась царапина. Девушка очень испугалась. Поэтому решила обратиться за помощью к бабушке Любе.

Слепая предостерегла Светлану об опасности: у нее появилась соперница, которая хочет приворожить ее мужа. Но как узнать, кто эта женщина, ведь Светлана ни с кем не общается, да и у мужа нет новых знакомых женщин. Может, бабушка Люба ошиблась?

Однако Света поймала мужа на лжи и теперь не находит себе места. К тому же, на его груди появились новые царапины…

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