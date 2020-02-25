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Приходится иногда пить успокоительное: Татьяна Высоцкая о 2 сезоне «Таємниці ДНК»

25.02.2020

Уже сегодня на телеканале СТБ стартует 2 сезон ток-шоу «Таємниці ДНК». Неизменная ведущая Татьяна Высоцкая рассказала о секретах закулисья и о том, что не покажут по телевидению. А также, задумывалась ли Татьяна пройти тест ДНК на этническую принадлежность? Больше читайте в эксклюзивном интервью для STB.UA.

татьяна высоцкая

После выхода первого сезона «Таємниці ДНК» к вам лично поступали просьбы о помощи?

Конечно, сразу после выхода программы люди, которые хотят разгадать свои семейные тайны, начали писать. Я передаю всю информацию нашим редакторам. Но в действительности есть адрес и телефоны проекта. И есть смысл сразу по ним обращаться.

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Как изменилась ваша жизнь после того, как вы стали ведущей важного социального проекта? Возможно, больше обращаете внимание на социальные проблемы?

Я точно теперь знаю, что жизнь богаче фантазии. То, какие бывают в жизни повороты и перипетии, —  не придумает ни один сценарист. У меня стало больше работы, ответственности и общения с людьми, и это прекрасно! По крайней мере, я о последнем.

Как проходит процесс избирательности истории? И как вы знакомитесь с темой эфира? Или это происходит непосредственно уже в студии?

Наши редакторы и руководитель проекта очень тщательно изучают истории, их детали. Это реалити. Бывало такое, что программа срывалась за несколько часов до записи. Кто-то из героев отказывается ехать — и все, нет полноты картины. Я заранее читаю сценарий, внимательно отношусь к именам и датам, это важно для того, чтобы раскрывать, распутывать историю в студии. Но очень часто, если не всегда, — все идет иначе. И этот экспромт просто надо подхватить, не мешать ему.

Чем удивит второй сезон? Какие истории вы уже обсуждали в студии ток-шоу?

Во втором сезоне мы стали еще требовательнее, ярче. Без реальных историй — не будет хорошей программы. Поэтому главная задача — найти ее, а затем уметь рассказать. Мы уже записали две поразительные истории: если одна о поиске мамы и результат ошеломил дочь, то вторую мы писали долго, чтобы не потерять всех деталей. Не завидую режиссерам монтажа, честно говоря. Это классическая история, когда свекровь и сын, он же муж, не верят, что родившийся ребенок — им родной. Впервые в студии не выдержали зрители и присоединились к дискуссии. Будет горячо!

В чем основная сложность быть ведущей проекта, где решается судьба многих людей?

Начну с последнего — я счастлива, что у меня есть оба проекта и возможность их сочетать. Потому что это принципиально разная работа и подходы, которые позволяют развиваться в разных направлениях. Конечно, я прежде всего информационная журналистка с первых своих шагов на телевидении. Но «Таємниці ДНК» — это свежее дыхание и возможность развиваться в жанре ток-шоу. Основная сложность — удержать студию в кулаке, когда есть сразу несколько нитей, никто не слушает другого и кто-то мешает раскрыть героя своими советами. Тогда, простите, приходится вставать, громко останавливать всех или наоборот «шикать». Но этого не покажут по телевизору. Это организационные моменты, на самом деле. Ну, и трудно эмоционально после сложных запутанных историй. Приходится иногда пить успокоительное. Ведь иначе окунуться в историю нельзя.

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Лично у вас не возникало желания пройти тест ДНК на этническую принадлежность?

Я, кстати, все чаще задумываюсь об этом тесте, потому что у меня сразу две родственных легенды. Со стороны папы — о прадеде-цыгане, который соблазнил барышню. А со стороны мамы — вообще говорят, что прапрабабушка родила от основателя заповедника Аскания-Нова, известного на юге Украины барона Фридриха Фальц-Фейна. Так что, почему бы и нет, а вдруг таки во мне немецкая кровь? (Улыбается. — Прим. ред.)

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