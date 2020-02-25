Менеджер Youtube-канала Евровидения Стейн Смулдерс: Украинский Нацотбор очень качественный и сильный

22 февраля в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ состоялось главное музыкальное событие этой зимы – финал Национального отбора на Евровидение-2020, победителем которого стала электро-фолк группа Go-A с песней «Соловей». Они получили максимальные 12 балов от судей и зрителей, и в мае этого года представят Украину в Роттердаме на 65-м международном песенном конкурсе. Впервые на Евровидении Украина будет представлена песней, которая от начала и до конца исполняется на украинском языке.

По результатам телесмотрения финал Национального отбора в эфире СТБ собрал долю 10,8 (аудитория 18-54, города 50+) и вошел в топ-3 программ дня.

На официальных страницах СТБ трансляция трех прямых эфиров с эксклюзивными включениями с бекстейджа собрала более 2,6 млн просмотров. За украинским отбором следили зрители из 25 стран, среди которых Швейцария, Британия, Германия, Нидерланды, Исландия, Дания, Польша, Канада, Греция, Израиль, Китай и др.

А песня-победитель «Соловей», которой Украина будет представлена в Роттердаме, на официальных Youtube-каналах СТБ, UA: ПЕРШИЙ и ESC всего за 2 дня собрала более 2 млн просмотров.

Проект #ЩоденникиЄвробачення с Владимиром Бирюковым собрал 1,2 миллиона просмотров на страницах СТБ (Facebook, Instagram, YouTube) и на официальном сайте.

К украинскому отбору всегда было приковано внимание большого количества прессы, но в этом году оно стало рекордным: 200 представителей СМИ и официальных фан-клубов Евровидения из разных стран следили за финалом Нацобора в пресс-зоне и зрительном зале ДК КПИ.

Впервые украинский отбор посетил Стейн Смулдерс, менеджер Youtube-канала Евровидения. Во время включения с бекстейджа с Владимиром Бирюковым он отметил:

«Украина очень креативная. Вы всегда качественно выступаете, всегда ищете нечто иное, мыслите нестандартно. Это и приносит вам успех каждый год. Это и есть залог того, что Украина всегда попадает в финал Евровидения. Я следил за украинским Национальным отбором онлайн. Он у вас прекрасный, очень качественный, сильный, с отличным подбором участников, которые стремительно будут идти к победе на самом конкурсе.

Я уверен, что конкурс Евровидение и для новичков, и для суперзвезд. Прекрасный пример – прошлогодний победитель из Нидерланд. Когда он победил в Национальном отборе дома, главным хэштегом было – #кто. Он был совершенно неизвестен, но несмотря на это, сумел стать победителем Евровидения-2019.

Украина всегда представляет крутые и качественные номера. Я занимаюсь Евровидением с 2011 года. Сразу вспоминаю Мику Ньютон, Злату Огневич, Марию Яремчук, Меловина. У каждого было что-то особенное, уникальное, то что интересно зрителям».

Среди иностранных гостей на финале присутствовали также журналисты из Франции, Польши, Беларуси, Молдовы, представители официальных фан-клубов Евровидения Азербайджана, Польши, Беларуси, Украины.

На протяжении трех недель за онлайн-трансляцией Национального отбора следили зрители из Швеции, Швейцарии, Британии, Германии, Нидерландов, Исландии, Дании, стран Балтии, Польши, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Китая, Греции, Канады, Израиля. На официальных страницах СТБ трансляция прямых эфиров с эксклюзивными включениями с бекстейджа собрала более 2,6 млн просмотров.

Жюри Национального обора – Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Ведущий онлайн-трансляции бекстейджа – Владимир Бирюков.

Креативный продюсер – Наталья Франчук.

Музыкальный продюсер – Руслан Квинта.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

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