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Лунный календарь на февраль 2020 года от Ярославы Федоровой: удачные дни для любых начинаний

25.02.2020

В условиях нестабильной погоды и активности магнитных бурь в феврале большинство людей ощущают слабость и недомогание. Но если вы будете знать, когда удачные дни в феврале 2020 года, то это будет вас мотивировать и вдохновлять. Читайте в материале, какие дни будут благоприятными в феврале.

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Лунный календарь удачных дней для любых начинаний на февраль 2020 года 

В феврале почти вся первая половина месяца будет состоять из удачных дней. Ярослава Федорова утверждает, что самые удачные дни – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 и 15 февраля 2020 года. На эти даты вы можете запланировать все самые важные дела. В эти дни любым вашим делам и замыслам будет сопутствовать удача, и они увенчаются успехом. Также все встречи и покупки в эти дни принесут вам пользу и прибыль в будущем. 

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