Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Корь в Украине: симптомы у детей и взрослых и информация о прививках

25.02.2020

Как и многим инфекционным заболеваниям, кори присуще циклическое развитие: вспышки наблюдаются каждые 5–6 лет. Пока в Украине рано говорить об эпидемии, но уровень заболеваемости существенно превышает обычный.  Но какие симптомы кори у детей и взрослых? Чем опасно заболевание? Помогают ли прививки от кори? Разбираемся вместе с врачами проекта «Я соромлюсь свого тіла».

sick girl with chickenpox lying in bed and measuring temperature

Что такое корь?

Корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Вирус передается воздушно-капельным путем, поражает центральную нервную систему и быстро распространяется по всему организму. Вопреки расхожему мнению, в зоне риска не только дети от 1 до 6 лет, но также подростки и взрослые. При этом те, кто не переболел корью в раннем возрасте, в зрелом переносят ее сложнее.

Больше по теме: Профилактика гриппа: какие меры принимать для всей семьи

Симптомы кори

Начальную стадию кори легко перепутать с ОРВИ: поднимается температура, возникает насморк, беспокоят расстройство сна, снижение аппетита и усталость. Характерные высыпания появляются только на четвертый-пятый день, когда состояние больного снова резко ухудшается. По мере распространения инфекции по организму симптомы кори меняются.

1–2 день:

  • сильная головная боль;
  • слабость;
  • высокая температура;
  • сухой кашель;
  • отеки горла и век;
  • увеличенные шейные лимфоузлы;
  • повышенная чувствительность или воспаление слизистой глаз.

3–4 день:

  • розовая сыпь на нёбе;
  • белые высыпания на слизистой щек, десен и губ.

Больше по теме: Грипп, ОРВИ и ОРЗ: симптомы и отличия

4–5 день:

  • лихорадка;
  • сыпь по всему телу (мелкие красноватые пятна и волдыри, которые могут сливаться, образуя более крупные очаги);
  • усиление насморка и кашля;
  • обострение конъюнктивита;
  • диарея.

Корь не просто ухудшает самочувствие, но и снижает иммунитет, вследствие чего организм становится чувствительным к любым бактериальным инфекциям. Это становится причиной таких осложнений, как бронхит и пневмония, а в более тяжелых случаях – энцефалит (воспаление головного мозга). Впрочем, если заболевание протекает спокойно, уже в течение недели инфицированному становится лучше.

Профилактика кори

Pediatrician makes vaccination to small boy

Лекарства от кори не существует. Лучший способ защиты от вирусного заболевания – вакцинация. Прививки от кори взрослым и детям сводят риск инфицирования к 1–5%. Это не только важно для личной безопасности каждого человека и безопасности его семьи, но также определяет, будет ли заболевание распространяться и дальше в стране.

В Украине для защиты от кори используют единую живую вакцину как в государственных, так и в частных клиниках – Приорикс (Бельгия). В больницах она предоставляется бесплатно. Стоимость в аптеке – 300–350 грн. Кабинеты вакцинации оборудованы практически в каждой поликлинике и работают без выходных.

Больше по теме: Какие бывают заболевания носовой полости?

Делать прививку можно в 9 месяцев, если малыш контактировал с больным корью. Когда ребенку исполнится 1 год, вакцинацию необходимо провести повторно.

Дети старше 6 лет должны прививаться дважды с минимальным интервалом в 1 месяц – только в этом случае выработается полноценный иммунитет. Взрослым, которые не переболели корью в детстве, также нужна прививка. Вакцинация обеспечивает защиту от вируса в течение 15 лет.

Обращаем внимание, что грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации.

Ситуация в Украине

Sick girl is sitting on the bed with teddy-bear

В настоящий момент вспышки кори зафиксированы в 17 регионах, а единичные случаи – по всей стране. Лидирующие позиции в тревожной статистике по количеству пострадавших от вируса занимают три области – Ивано-Франковская, Одесская и Закарпатская.

В Министерстве здравоохранения Украины скачок заболеваемости считают прогнозируемым, так как охват прививками значительно снизился за последние годы. Так, в 2016 году только 45% детей были вакцинированы, а повторную прививку, необходимую для выработки иммунитета от кори, сделали всего 30%. Низкий процент вакцинированных и является причиной коллективного падения иммунитета.

Как лечить корь?

Больным корью назначают симптоматические лечение, которое может включать противокашлевые и отхаркивающие средства, парацетамол, ибупрофен, глазные капли с антибиотиками, антибактериальные препараты, витамин А. Необходимо соблюдать постельный режим, употреблять достаточное количество жидкости, регулярно полоскать рот и промывать глаза.

Больше по теме: Как уговорить ребенка пойти к зубному врачу: советы от наших экспертов

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить