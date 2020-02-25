Чтобы выглядеть неотразимо в праздничный день, предлагаем вам, дорогие дамы, идеи причесок для коротких, средних и длинных волос. Читайте в нашем материале от стилистов телеканала СТБ, как создать идеальный образ к 8 Марта.

Прически на длинные волосы

Локоны на 8 Марта

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Весна – пора романтики! Обладательницам длинных волос предлагаем не прятать свои локоны, а уложить их с помощью плойки. Создание легких кудрей – несложный процесс. Начнем с него.

Лучше всего для создания локонов использовать утюжок.

Помойте волосы и тщательно высушите их феном. Начешите корни волос. Расположите утюжок на пряди, отступив от корней пару-тройку сантиметров. Проведите утюжком по локону, поворачивая на 180 градусов. Повторите с каждым локоном. Прическу зафиксируйте лаком.

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Косички на 8 Марта

Также длинные волосы легко заплести в косу. Эта прическа смотрится нежно и романтично.

Тщательно расчешите волосы.Разделите их на 3 равные пряди. Возьмите разделенные пряди в руки. Две крайние пряди в руках, а средняя остается свободной. Правую часть кладем на центральную. Средняя уже получается крайней, удерживаем левой рукой 2 пряди. Крайную левую прядь 2 мя пальцами (безымянным и мизинцем), а среднюю — средним. Большой палец не дает прядям выпадать.При этом указательный палец выпрямлен. Чем туже вы держите пряди и фиксируете натяжение, тем туже и крепче будет ваша коса. Следите за натяжением прядей постоянно. Кладем левую прядь на среднюю часть, подхватывая средним пальцем правой руки. Когда сделано первое перекрещивание всех прядей по очереди, как описано выше, дальше надо повторять операции. Если вам сложно, просто повторяйте: правую прядь на центральную, левую прядь на центральную и делайте все руками.

Разные варианты плетения кос смотрите на картинках:

Прически на волосы средней длины

Оригинальный пучок на 8 Марта

Эта прическа займет у вас немного времени. Элегантный и стильный пучок можно украсить интересным аксессуаром.

Расчешите волосы и соберите их в хвост После этого волосы в хвосте можно заплести в косичку, либо скрутить в жгут. При необходимости зафиксируйте волосы лаком.

Хвост с косой на 8 Марта

Расчешите волосы расческой и разделите на две части. Одну часть волос соберите в хвост, а вторую – заплетите в косу. Оберните косу вокруг хвоста и закрепите кончик заколкой. Украсить прическу можно аксессуаром.

Прически на волосы короткой длины

Волосы на бок на 8 Марта

Волосы на бок подойдут девушкам с каре.

Сделайте боковой пробор и перебросьте часть волос на одну сторону. Локоны можно накрутить или оставить ровными. Тщательно расчешите волосы и зафиксируйте их лаком.

Косички на коротких волосах на 8 Марта

Сделайте боковой пробор. Заплетите косу на одной стороне пробора. Со второго плетения добавьте в косу пряди с оставшихся распущенных волос. Дойдя до уровня уха, завяжите косу тонкой резинкой и зафиксируйте невидимками. Повторите плетение с другой стороны пробора.

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Каждую прическу можно украсить небольшим аксессуаром.

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