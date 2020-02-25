6 марта на телеканале СТБ стартует самое романтическое реалити страны «Холостяк». Стало известно, что новым главным героем является мужчина, который с легкостью преодолевает земное притяжение. Кто он, Холостяк 10-го сезона, — читайте в материале.

Больше по теме: Холостяк 10: Макс Михайлюк – что известно о новом Холостяке

Он много лет шел к своей цели, покорял небо и борол стихии. Телеканал СТБ объявил имя нового главного героя реалити «Холостяк». Макс — пилот и владелец летной школы в Майами. Его профессия не знает импровизации, а требует полной сосредоточенности. Уверенный, харизматичный, профессионал своего дела, а также тот, кого так долго искали на место главного героя 10-го сезона.

Больше по теме: «Неземной Холостяк» на СТБ: главным героем 10 сезона стал пилот

«Поиски 10-го Холостяка длились очень долго. Мы на три месяца сдвинули съемки, потому что искали и ждали этого мужчину. Он — пилот. Владелец летной школы в Майами. Фамилию мы пока не скажем, это еще один наш секрет. Смотрите телеканал СТБ, скоро все узнаете», — прокомментировала управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Не пропустите премьеру 10-го сезона романтического реалити страны «Холостяк» 6 марта на телеканале СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ