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Группа [O] ​​представила новый клип на песню «Там, куди я йду»

25.02.2020

Участники Нацотбора на Евровидение-2020 Группа [O] ​​представила новый клип на песню «Там, куди я йду». Премьера состоялась в YouTube 25 февраля. Подробнее читайте в материале.

По словам участников группы, клип на песню «Там, куди я йду» снимали в солнечной Испании:

«Мы сняли видеоклип на песню «Там, куди я йду», с которой прошли в Нацотбор на Евровидение-2020. Мы отправились в солнечную Испанию, чтобы максимально передать настроение песни в теплых цветах и ​​ярких пейзажах. По сюжету клипа Оля собирает по городу предметы, которые в финале объединяются в сияющую звезду, о которой поется в песне».

Режиссером и оператором клипа стал Егор Гавриленко (бас-гитарист группы). Своей новой видеоработой группа добавила еще одну геоточку на карте своих съемок:

«Главная идея клипа очень проста: я отталкивался от главной строчки припева, где героиня идет к своей заветной звезде».

«Каждый раз съемки видео для меня – это некий экстрим: то за ноги подвешивают, то танцуй на морозе! На этот раз все было иначе: пятнадцать градусов тепла среди января, пальмы, море, Испания», – делится воспоминаниями Оля Чернышева, фронтвумен группы.

Интересные и смелые музыкальные находки группы традиционно готовил саундпродюсер группы Александр Каспров:

«В голове рисовалась картинка цветущих лугов, танцующих хиппи и кучи улыбок. Главная сложность заключалась в том, чтобы сохранить это настроение в электронном звучании. Круто, что нам это удалось!».

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

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