Сегодня, 25 февраля, победитель Нацотбора на Евровидение-2020 группа Go_A подписала договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ). Отныне Go_A является официальным представителем Украины на песенном конкурсе Евровидение-2020 и уже в мае выступит в Роттердаме.

22 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2020, в ходе которого максимальное количество баллов от жюри и зрителей получила группа Go_A.

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Сегодня был подписан договор с НОТУ, а также проведена пресс-конференция в УНИАН с представителем от Украины. На вопросы журналистов отвечали солистка группы Go_A — Екатерина Павленко, основатель группы и мультиинструменталист — Тарас Шевченко, музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение — Руслан Квинта, а также представители Общественного вещания.

Также отметим, что согласно результатам жеребьевки Go-A выступит в первом полуфинале Евровидения 12 мая.

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