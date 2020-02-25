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Евровидение 2020: представитель Украины группа Go_A подписала договор с Общественным вещанием

25.02.2020

Сегодня, 25 февраля, победитель Нацотбора на Евровидение-2020 группа Go_A подписала договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ). Отныне Go_A является официальным представителем Украины на песенном конкурсе Евровидение-2020 и уже в мае выступит в Роттердаме. 

22 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2020, в ходе которого максимальное количество баллов от жюри и зрителей получила группа Go_A. 

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Сегодня был подписан договор с НОТУ, а также проведена пресс-конференция в УНИАН с представителем от Украины. На вопросы журналистов отвечали солистка группы Go_A — Екатерина Павленко, основатель группы и мультиинструменталист — Тарас Шевченко, музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение — Руслан Квинта, а также представители Общественного вещания.

Также отметим, что согласно результатам жеребьевки Go-A выступит в первом полуфинале Евровидения 12 мая.

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