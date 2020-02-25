Евровидение-2020: Gо-A о скандале с переводом песни, финансировании и Джамале

22 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2020, в ходе которого максимальное количество баллов от жюри и зрителей получила прогрессивная и яркая группа Go-A. Эксклюзивно для читателей сайта STB.UA участники группы рассказали о своих дальнейших планах, поездку в Нидерланды и финансировании. Подробнее – далее в материале!

Сегодня стало известно, что победитель Нацотбора на Евровидение-2020 группа Go-A подписала договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НСТУ). Отныне Go-A является официальным представителем Украины на песенном конкурсе Евровидение-2020 и уже в мае выступит в Роттердаме.

До того, как Общественное заявили о намерении финансировать ваше участие в международном конкурсе полностью, вы начинали собирать средства на Роттердам?

Катя: Конечно, никто ничего не собирал (улыбается. – Прим. Ред.). Это просто была шутка на моей странице, которую жестко извратили. Я была очень удивлена ​​на тот момент, растерялась и отшутилась. Но у нас все нормально, сбор средств – какие-то сплошные выдумки.

Вчера Джамала в эфире Хит FM сказала, что самостоятельно собирала половину средств на участие в Евровидении. Тоже самое она порекомендовала делать и вам. Вы слушали этот эфир? Как отреагировали?

Катя: Я не знаю, делали бы мы это или нет. Сейчас мне трудно отвечать на такие вопросы, но думаю, что нет. После победы нам стало писать много людей, и я поняла, какую ошибку допустила. Я поняла, что теперь тщательнее буду избирать шутки для социальных сетей. Не так, как раньше. Сейчас нам надо думать, как мы шутим и говорим, потому что люди воспринимают все всерьез.

Вам предлагали финансовую помощь?

Тарас: Да! Довольно много людей нам писали и говорили, что могут дать нам деньги на Роттердам (улыбается. – Прим. Ред.).

Прошло всего два дня от вашей победы в Нацотборе. Что вы делали на выходных? Успели отдохнуть?

Катя: Отдыхом это трудно назвать. Постоянно надо реагировать на комментарии и сообщения людей. Сейчас мы нашли человека, который нам помогает с сетями, но раньше у нас его не было. Нужно понимать, что все это свалилось на нас очень неожиданно. Поэтому отдохнуть нам так и не удалось. Сегодня нас ждет еще куча работы! Сейчас мы мечтаем об отдыхе, но об этом будем думать уже после Роттердама.

Сейчас к вам уже пришло осознание, что именно вы едете на Евровидение?

Катя: Сейчас постепенно начинаем осознавать, но еще вчера я не могла прийти полностью в себя. Я ходила по городу и не до конца понимала, почему мне все улыбаются (смеется. – Прим. Ред.).

А кто-то из участников нынешнего Нацотбора поздравил вас с победой?

Тарас: Возможно кто-то и писал, но мы не можем сказать точно, потому что в директе полно сообщений. Но после Нацотбора нас поздравили Джамала и Дэвид Аксельрод! А вообще, Дэвид – наш дружбан, он постоянно нас поддерживал!

Вас уже узнают в общественных местах, в транспорте? Что говорят?

Катя: Меня узнали в супермаркете, в лифте, в такси! Но дело в том, что сейчас я редко гуляю по улицам города. Мы постоянно заняты, поэтому передвигаемся автомобилем. Но когда выходим в общественные места – узнают!

В последнее время к вашей группе – усиленное внимание общественности и СМИ. Вас это не раздражает? Как на это реагируете?

Тарас: Пока не раздражает. Мы еще привыкаем к этому, потому что, конечно, для нас это необычно!

А как сейчас проходит подготовка к Евровидению? Учите английский?

Катя: Я забросила маячок! По секрету, у нас есть чат, в котором сидят наши слушатели, и я в них спрашиваю советов относительно языковых курсов. Они мне немного набросали информации, но мне еще надо для этого переехать в Киев.

А участники вашей группы сейчас живут не в Киеве?

Тарас: Нет. Поэтому нам приходится очень много ездить! Мы живем в 70 км от города, а Иван – в 90 км.

А для того, чтобы репетировать и готовиться к конкурсу, вы планируете переезжать?

Тарас: Да, конечно! У нас сейчас куча совместной работы, над которой мы работаем с утра до вечера. Поэтому мы находимся в Киеве постоянно. Катя: Я уже несколько раз ночевала у Тараса, поэтому пока трудно приспособиться к ритму. К Нацотбору мы все жили спокойной жизнью. Я, например, просыпалась утром и еще полчаса играла с котом, нежилась, занималась йогой, сидела в Интернете. А сейчас мы живем в таком безумном ритме, иногда вообще нет времени для того, чтобы сесть на минутку расслабиться … Тарас: Нам сейчас нужно правильно настроить свой тайм-менеджмент для того, чтобы качественно работать. Конечно, то, что было до Нацотбора, и то, что есть сейчас – это две совершенно разных жизни. Мы были готовы к нестабильности и сумасшедшего ритма, поэтому сейчас пашем над номером и надеемся, что все будет хорошо.

В YouTube сейчас полно реакций на ваше выступление. Вы что-то смотрите из этих видео? Берете замечания людей во внимание?

Катя: Последние два дня мы просматривали сообщения, пришедшие к нам в субботу вечером после победы. Их очень много! Если в воскресенье на нашем Instagram было 700 подписчиков, то в понедельник вечером – 10 000! Мы хотим ответить всем, потому что мы максимально благодарны людям за поддержку и за все, что произошло. Наша группа пересмотрела некоторые видео, отзывы, реакции, но мы еще не успели посмотреть их все. Мы будем прислушиваться к комментариям людей, потому что нам это интересно, и мы очень хотим реагировать на то, что говорят люди, блоггеры, еврофаны… Для нас очень важно мнение людей!

Уже довольно много стран-участников представили своих конкурсантов и песни. Вы их слушали?

Катя: Те песни, которые вышли в финал Нацотбора мы прослушали. А сейчас этим не занимаемся, потому что нет времени. К тому же, нам интересно посмотреть цельные номера, а не просто послушать песню! Номер – это уже и аудио, и визуальная часть. Все это имеет свой вес, должно круто сочетаться.

Знаю, что прошло не так много дней, но все же вы уже задумывались о том, как будете менять конкурсный номер?

Тарас: Мы сейчас как раз это обсуждаем, ведь номер, который у нас был, – это номер для Нацотбора. А в этом году сцена Евровидения абсолютно отличается от сцены Нацотбора! Поэтому мы в любом случае будем адаптировать свой номер именно под сцену Евровидения.

После того, как вы выиграли в Нацотборе, сколько получили звонков от знакомых?

Катя: Если честно, то я даже не считала! Знаю, что некоторые люди обижаются, но надеюсь, что они меня поймут. Друзья, которые знают о нашем ритме, звонили мне, а просто передавали слова поддержки. А те, кто меня знают плохо, то звонили по раз 15! Это все мегасложно, ведь я еще в группе работаю PR-менеджером и все эти дни решала рабочие вопросы. Поэтому очень трудно следить за тем, чтобы не потерялся важный звонок. Такие вызовы часто теряются в этом потоке, который меня сейчас атакует. Тарас: Я могу сказать, что те люди, которые действительно хотели меня поддержать, родственники, знакомые, друзья, они все звонили уже в воскресенье вечером. Они понимали, сколько всего сейчас набросилось на наши плечи, и сколько всего мы сейчас должны делать. Поэтому выдержали момент и после этого, в воскресенье вечером, уже начинали смс с фразы «Прости, что я тебя беспокою» … И это круто, что нас так понимают близкие!

Сегодня вы сказали, что точно не будете перекладывать свою конкурсную песню на английский язык. А были ли вообще у вас мысли перевести композицию?

Катя: Нет, не было. Мы с самого начала шли с конкретной позицией – мы хотим петь на украинском языке на Евровидении! Нам очень много писали по этому поводу, нас уговаривали, советовали перевести. Но мы не будем этого делать. Хочу прямо сейчас поставить жирную точку – переводить «Соловья» мы не будем! Он будет звучать только на украинском языке!

Когда Общественное вещание заявило о том, что будет финансировать вашу поездку в Роттердам полностью, что вы почувствовали?

Катя: Мы знали, что организаторы нас не бросят, поэтому сейчас мы счастливы! Мы понимали, что нашу группу не оставят на произвол судьбы, мы же едем представлять Украину! Все мы – в одной команде! С нами работают крутые профессионалы, и мы наконец почувствовали, что мы – в надежных руках! Сегодня мы ничего не боимся! Тарас: На самом деле, еще со времен Нацотбора, настолько было приятно чувствовать поддержку от Общественного и СТБ! Все относятся к нам с пониманием и очень нам помогают! Потому что мы все – одна команда, мы – Украина! И как один функционирующий организм, мы будем представлять нашу страну и ее культуру на международном конкурсе Евровидение!

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

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