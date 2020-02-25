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Дневной макияж 2020

25.02.2020

Неотъемлемой частью образа девушки всегда является макияж. Дневной макияж может как украсить и завершить идеальный внешний вид, так и перечеркнуть все хорошее впечатление. Как накраситься на работу, учебу, встречу с подругами и выглядеть хорошо? Читайте, какие тренды в дневном макияже 2020 года. 

макияж 2020

Дневной макияж всегда требует от девушки осознания того, что ее цель — это естественный и свежий вид. Никакие «смоки», контуринг и прочие эксперименты не позволительны в мейк-апе, если вы выйдете в свет еще до обеда. Поэтому первое и основное правило дневного макияжа 2020 — чем меньше, тем лучше. Самым лучшим показателем красоты является здоровый тон лица. В первую очередь это касается тех, кто страдает от синячков под глазами, и тех, у кого есть пятна пост-акне. Конечно, такие недостатки следует не столько маскировать, сколько искоренять с помощью лечебной косметики. Тут ваш главный советник — это вы сами, косметолог или дерматолог.

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Основа дневного макияжа 2020

А теперь вернемся к дневному макияжу, который вы гарантировано захотите сделать после прочтения этой статьи. И начнем с неожиданного правила на целый год, которое точно вас удивит: отбросьте все плотные и забивающие поры основы. Эффект запудренного лица давно не в моде (а возможно, никогда там и не был). Используйте тон, который обладает легкой текстурой и подходит вашему типу кожи. Это могут быть BB-кремы, СС-кремы или увлажняющий флюид, который самостоятельно справится с выравниванием цвета кожи. Наличие морщинок, родинок или других особенностей кожи — это не приговор. В 2020 году стоит пользоваться косметикой так, чтобы она не меняла ваши черты лица, а их подчеркивала. «Макияж без макияжа» — сложно, но возможно. Поэтому и основа должна быть максимально простой, легкой и сияющей. Теперь, когда на лице тонкий слой основы, самое время перейти к румянцу, который также необходим.

макияж 2020

макияж 2020

Универсальный тон румян, который подойдет абсолютно всем, — это тонкий шлейф персикового или светлой розы. И тут возникает самый актуальный вопрос: а как-же контуринг? О бронзерах, контурингах и прочих атрибутах макияжа, способных изменить черты вашего лица, стоит позабыть. Наносите румянец на щеки объемной кистью, которая хорошо растушует пигмент и создаст плавный переход к тону кожи.

макияж 2020

макияж 2020

Дневной макияж 2020: глаза и губы

Дневной макияж 2020 года не терпит ярких глаз и губ; матовых текстурных помад и стрелок, которые прорисовывают линию роста ресниц. Отбросьте все утяжеляющие элементы в своей косметичке. В этом году вам пригодятся освежающие оттенки. 

Тени могут быть следующих оттенков:

  • Персиковый
  • Перламутровый
  • Цвет белой орхидеи
  • Тона кофе с молоком 
  • Золотистый
  • Нюд

макияж 2020

Приятные новости! Тушь в дневном макияже 2020 года необходима. Однако чтобы подчеркнуть реснички и не утяжелять взгляд, попробуйте использовать коричневый оттенок.

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Губам в 2020 году стоит уделить особое внимание. И никак не помадами или карандашами. Старайтесь чаще их увлажнять и придавать сияния оттеночным маслом или простым гиалуроновым максимайзером. Блески, гигиенические помады и ночные маски станут лучшим элементом в дневном макияже. Не допускайте сухости губ!

макияж 2020

макияж 2020

Брови — это также часть макияжа. Избегайте четко прорисованных линий, закрашенных пробелов и всем известной истории маленькой собачки с черными бровями: 

Дневной макияж 2020 года требует вашей естественной красоты. Если у вас светлые брови, то подведите их тушью для бровей на тон темнее. Если вы обладаете и так темными и густыми бровями — уложите их гелем.

макияж 2020

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