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Теперь я знаю, какие постановки могу делать: Jerry Heil подвела итоги своего участия в Нацотборе-2020

24.02.2020

22 февраля завершился легендарный Нацотбор на Евровидение-2020. Шесть финалистов представили свои номера на главном сцене страны. Молодая и прогрессивная певица и блогерка Jerry Heil также была среди финалистов, однако в этом году девушка не сможет представить страну на международном конкурсе Евровидение-2020.

Юная и амбициозная Jerry Heil сумела достойно дойти до финала Национального отбора на Евровидение-2020. Однако девушка не набрала достаточного количества голосов от жюри и зрителей для того, чтобы в этом году представлять Украину в Роттердаме. По этому поводу девушка разместила сообщение в Instagram.

«В каждый момент своей жизни ты делаешь точно то, что имеешь и можешь именно в этот момент. Запутанно. Если проще, то твои поступки – трансляция тебя. Если думаешь, что быть иначе, если за себя стыдно – ты не принимаешь себя. А если не принимаешь себя – чью жизнь ты живешь? Когда ты умираешь (добрый вечер, это обещанный веселый пост), о чем жалеешь? Сомневаюсь, что вот я буду такая: «Оооо нет, тот номер в первом эфире был таким плохим». Если и скучать, то уже за упущенную возможность насладиться тем моментом на 100%. Потому что раз я хотела оба номера сделать такими – так и быть».

Молодая артистка уверяет – теперь она знает, какие постановки она умеет и будет делать на своих концертах:

«Оба раза – проявление меня ровно в момент задумки номеров. Далее ты развиваешься и тебе всегда будет чего-то не хватать и захочется добавить или изменить. Это – закономерность. Пройдя эту школу роста экстерном, теперь я знаю, какие постановки я могу и буду делать на сольных концертах. Спасибо, жизнь! Lucky to be me».

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

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