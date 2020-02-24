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«Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 1 выпуске 2 сезона?
Уже завтра, 25 февраля, состоится премьера 2 сезона ток-шоу «Таємниці ДНК». Во главе с ведущей Татьяной Высоцкой герои 1 выпуска смогут, наконец, получить ответы на свои волнующие вопросы. Не пропустите в 22:45 новую историю в студии «Таємниці ДНК» от 25.02.2020.
В 1 выпуске 2 сезона «Таємниці ДНК» вы узнаете:
- Что стало основанием для сомнений Дмитрия в родстве с ребенком?
- Какие аргументы использует мужчина, чтобы доказать, что рожденный сын не от него?
- Почему мужчина обратился к бабке-гадалке и что она ему предсказала?
- И совпадает ли гадание с тестом ДНК?
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Не пропустите уже 25 февраля 1 выпуск 2 сезона «Таємниці ДНК»! Включайте телеканал СТБ в 22:45 и смотрите новую историю, которая удивит своим финалом.