Проект «Таємниці ДНК» не имеет аналогов на украинском телепространстве. Первый сезон помог гостям студии найти ответы на жизненно важные вопросы: отыскать биологических родителей, детей, братьев и сестер, раскрыть тайны прошлого и настоящего. Стала известна дата старта 2 сезона ток-шоу «Таємниці ДНК». Подробнее узнайте в материале.

Новый сезон станет настоящей сенсацией! Новые истории, которые кардинально изменят жизнь всех присутствующих в студии «Таємниці ДНК». Ведущая Татьяна Высоцкая традиционно откроет конверты с результатами генетических тестов, а эксперты помогут разобраться в юридических, психологических и других вопросах.

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2 сезон проекта «Таємниці ДНК» стартует 25 февраля на телеканале СТБ. Каждый вторник в 22:45 будут раскрыты новые тайны рождения, измен, преступлений и даже происхождения тех, кто обратился за помощью.

Продолжение уникального проекта во главе с профессионалами возьмется за новые истории, а также исполнит многие мечты найти своих близких. Опровергнуть или подтвердить родство, простимулировать правоохранительные органы взяться за расследование и дать точный исчерпывающий ответ — может программа «Таємниці ДНК» 25 февраля в 22:45.

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