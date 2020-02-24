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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«Сліпа»: дата старта проекта

24.02.2020

24 февраля в 18:00 на телеканале СТБ состоится премьера мистического проекта «Сліпа». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Картина будет выходить с понедельника по четверг. Детали в материале. 

сліпа

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Когда случаются необъяснимые смерти и загадочные исчезновения родных, когда из ниоткуда берутся болезни, а потери идут одна за другой – найти выход сможет только та, что видит сквозь тьму…

Главная героиня проекта слепая провидица бабушка Люба, которая обладает мудростью предков и чувствует людей, обращающихся к ней за помощью. Благодаря приметам и особым знаниям бабушка помогает героям защитить себя и своих близких от невзгод.

Смотрите премьеру нового мистического проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях, уже 24 февраля. Сериал будет выходить в эфир с понедельника по четверг в 18:00. 

Не пропустите премьеру «Сліпа» уже 24 февраля в 18:00 на СТБ!

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