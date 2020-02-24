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«Сліпа»: чем заинтересуют 1 и 2 выпуски от 24.02.2020

24.02.2020

Сегодня, 24.02.2020, в 18:00 состоится премьера: в эфир телеканала СТБ выйдут 1 и 2 выпуски проекта, основанного на реальных историях людей, «Сліпа». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Детальнее читайте в материале. 

слепая

В 1 выпуске проекта «Сліпа» к бабушке Любе обратилась девушка. Лиза готовилась к свадьбе, однако накануне с ней произошел неприятный случай: будущая свекровь подарила девушке колье из жемчуга. Но, едва надев его, Лиза чуть не потеряла сознание – ей стало очень плохо…

Во 2 серии проекта «Сліпа» за помощью к бабушке Любе обратилась Светлана. В последнее время вокруг ее сына происходят непонятные вещи: люди, которым Мишенька дарит игрушки, попадают в страшную беду… 

Узнайте все подробности в 1 и 2 выпусках  от 24.02.2020.

Больше по теме: «Сліпа»: на СТБ стартует проект, основанный на реальных историях

Video: «Сліпа»: чем заинтересуют 1 и 2 выпуски от 24.02.2020

24 февраля смотрите онлайн премьеру Слепая 1 и 2 выпуски. Чем удивят 1 и 2 выпуски Слепая от 24.02.2020 - смотрите в анонсе

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