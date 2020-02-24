24 февраля в эфире телеканала СТБ вышел 2 выпуск проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Смогла ли бабушка Люба помочь Светлане Мельниченко? Недавно в ее семье начали происходить странные вещи: люди, которым ее сын дарил игрушки, попадали в беду. Подробнее читайте в материале.

У Светланы Мельниченко есть небольшой бизнес по продаже цветов. Женщина вместе со своим мужем воспитывает пятилетнего сына Мишу. В последнее время вокруг мальчика начали происходить странные вещи – люди, которым он дарит свои игрушки, попадают в беду. Сначала женщина надеялась, что это совпадение, но случай с соседкой был последней каплей. Ее сын подарил Раисе Максимовне игрушку — и женщине сразу стало плохо.

Чтобы разобраться, в чем тут дело, Светлана отправилась к бабушке Любе. Слепая заверила, что на мальчике нет проклятия. Зато посоветовала женщине выбросить сапожки, в которых она пришла.

Светлана с легким сердцем вернулась домой. Однако неожиданно ее подруга попала в больницу. Неприятность случилась как раз после того, как сын дал поиграть ей свою игрушку…

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