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«Сліпа» 2 выпуск: Может ли пятилетний мальчик быть причиной череды несчастий?

24.02.2020

24 февраля в эфире телеканала СТБ вышел 2 выпуск проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Смогла ли бабушка Люба помочь Светлане Мельниченко? Недавно в ее семье начали происходить странные вещи: люди, которым ее сын дарил игрушки, попадали в беду. Подробнее читайте в материале.

сліпа

У Светланы Мельниченко есть небольшой бизнес по продаже цветов. Женщина вместе со своим мужем воспитывает пятилетнего сына Мишу. В последнее время вокруг мальчика начали происходить странные вещи – люди, которым он дарит свои игрушки, попадают в беду. Сначала женщина надеялась, что это совпадение, но случай с соседкой был последней каплей. Ее сын подарил Раисе Максимовне игрушку — и женщине сразу стало плохо.

Чтобы разобраться, в чем тут дело, Светлана отправилась к бабушке Любе. Слепая заверила, что на мальчике нет проклятия. Зато посоветовала женщине выбросить сапожки, в которых она пришла.

Светлана с легким сердцем вернулась домой. Однако неожиданно ее подруга попала в больницу. Неприятность случилась как раз после того, как сын дал поиграть ей свою игрушку…

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Video: «Сліпа» 2 выпуск: Может ли пятилетний мальчик быть причиной череды несчастий?

Слепая 1 сезон 2 выпуске вы узнали, Может ли пятилетний мальчик быть причиной череды несчастий? Как помогла женщине Слепая во 2 выпуске от 24.02.2020

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