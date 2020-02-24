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«Сліпа» 1 выпуск: Проклятие покойника

24.02.2020

24 февраля в эфире телеканала СТБ вышел 1 выпуск проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Сможет ли бабушка Люба помочь Лизе Стеценко? Девушка надела ожерелье, которое ей подарила будущая свекровь, и сразу потеряла сознание. Подробнее читайте в материале.

сліпа

В жизни Лизы приближалось торжественное событие. Она была счастлива и готовилась к свадьбе с любимым человеком. Недавно девушка надела украшение из жемчуга, которое подарила ей будущая свекровь. Однако Лизе вдруг стало плохо. Странный случай с колье напугал девушку. К тому же ее подруга Оксана предупредила, что надевать на свадьбу колье из жемчуга плохая примета. Эти слова заставили задуматься: возможно, это действительно правда? С этой проблемой она решила обратиться к бабушке Любе.

Слепая заверила Лизу, что опасности следует ожидать от подруги Лизы Оксаны. Она хочет отбить у нее любимого. Однако впоследствии оказалось, что подаренное  ожерелье из жемчуга проклято. Именно из-за него любимый Лизы, Антон, попал в страшное ДТП и оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

Бабушка Люба приказала Лизе вернуть ожерелье ее обладательнице. Однако как это сделать, если женщина, которая на самом деле им владела, умерла?

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Video: «Сліпа» 1 выпуск: Проклятие покойника

Слепая 1 сезон 1 выпуске вы узнали, к каким последствиям может привести взятая без спроса вещь покойника и что нужно сделать, чтобы избежать несчастья. Как помогла девушке Слепая в 1 выпуске от 24.02.2020

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