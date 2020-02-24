Существует огромное количество рецептов блинов на любой вкус: на молоке, кефире, воде, сладкие, соленые и множество других. У любой хозяйки есть свой секрет приготовления. Каждый уникален и достоин внимания. Где же найти рецепты блинов? Ведущая телеканала СТБ Надежда Матвеева собрала всевозможные рецепты самых вкусных блинов.

Блины на воде

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

кипяченая вода – 0,5 л

сахар – 2 ст. л.

соль – щепотка

мука – 1,5 – 2 стакана

растительное масло – 1 – 2 ст. л. (по желанию)

Приготовление:

Смешать муку, сахар, соль и яйца. Все тщательно перемешать и постепенно добавить воду. Снова перемешать, чтобы в тесте не было комочков. Затем по желанию можно добавить растительное масло. Консистенция теста должна быть такой же, как у жидкой сметаны. Жарить на хорошо разогретой сковородке. Если в тесто не добавляли растительное масло, то после каждого блина нужно ее смазывать. Влить тесто в сковородку и равномерно распределить его по дну. Когда одна сторона прожариться, аккуратно перевернуть блин на другую сторону.

Блины на молоке

Ингредиенты (на 20 шт.):

молоко 3–3,5% жирности – 250 мл

мука – 2–2,5 стакана

яйца – 3 шт.

сахар – 1 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

вода кипяченая – 250 мл

растительное масло – 50 мл

Приготовление:

Яйца разбиваем в миску и взбиваем венчиком до однородности. Добавляем стакан молока и сахар. Солим. Добавляем муку и стакан теплой воды. Затем добавляем подсолнечное масло. Все хорошо перемешиваем. Растительным маслом смазать сковороду (лучше с тонкими стенками и тонким дном). Тесто наливаем на сковороду от центра, а после, изменяя положение сковородки, равномерно распределяйте по всей поверхности.

Блины на кефире

Ингредиенты:

нежирный кефир – 2 стакана

мука – 2 стакана

яйца – 2 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

соль

сахар

Приготовление:

Кефир, яйца, муку, соль, сахар перемешать, слегка взбить венчиком. В стакан крутого кипятка бросить 1/2 ч. л. соды. Быстро размешать и вылить в тесто. Перемешать и оставить на 5 минут. Добавить 2–3 столовые ложки растительного масла. Перемешать и можно жарить блины. Обязательно выпекать на раскаленной сковороде, тогда дырочек будет значительно больше. Подавать со сметаной и черносливом.

Блины на дрожжах

Ингредиенты ( на 20 штук):

мука — 3 стакана

молоко — 750 мл

яйца — 3 шт.

дрожжи (прессованные) — 20 г

вода — 250 мл

сахар —2 ст. л.

соль — 1 ч. л.

подсолнечное рафинированное масло – 2 ст. л.

Приготовление:

Растворяем в воде чайную ложку сахара и дрожжи. Добавляем стакан муки, делаем опару и оставляем ее подойти на 10–15 минут. Смешиваем яйца с сахаром, вливаем эту смесь в опару, добавляем соль и масло. Затем по очереди добавляем небольшими порциями остатки муки и молока. Хорошо замешиваем тесто до однородности. Оставляем тесто в теплом месте еще на 10–15 минут. Выпекаем на сковороде с толстым дном. Тесто, как и для тонких блинчиков, наливаем на сковороду от центра, а затем, изменяя положение сковородки, равномерно распределяем по всей поверхности. Растительное масло следует наносить тонким слоем кисточкой.

Ингредиенты:

гречневая мука – 200 г

пшеничная мука – 200 г

сахар – 2 ст. л.

сухие дрожжи – 1 ч. л.

вода – 500 мл

корица – ½ ч. л.

цедра лимона

ванильный сахар – 1 ч. л.

соль – по вкусу

мед жидкий – по вкусу

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Ингредиенты (на 6 блинов):

яйца – 4 шт.

щепотка соли

сахар – 4 ст. л.

молоко 2,5% – 1 л

масло – 1 ст. л.

мука – 3 стакана

Пищевые гелевые красители (зеленый, синий, голубой, белый, красный, желтый, коричневый)

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Ингредиенты:

мука кукурузная – 1 стакан

ряженка – 1 стакан

сода – щепотка

соль – ½ ч. л.

сахар – 1 ч. л.

молоко – 1 стакан

масло кукурузное – 2–3 ст. л.

яйца – 2 шт.

Полный рецепт блинов найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Для вас мы собрали топ-10 рецептов блинов — от классических тонких на молоке до самых невероятных и очень вкусных. Их рецепты сможете найти, кликнув на подзаголовок выше.

Приятного аппетита!

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