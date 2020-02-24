«Против течения»: количество серий и график выхода

В понедельник, 24 февраля, в 20:00 «СТБ. Сериал» представит остросюжетную мелодраму «Против течения». Главная героиня будет стоять перед сложным выбором: спасти только себя или опуститься на самое дно, чтобы помочь выбраться любимому человеку из водоворота сплетен и интриг. Всего выйдет 10 серий «Против течения». График выхода увлекательной ленты узнайте в материале.

Уже 24 февраля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Против течения». С понедельника по среду зрители смогут увидеть по 2 серии,а в четверг – сразу 4 серии. Всего в остросюжетной мелодраме 10 эпизодов по 52 минуты.

Сюжет расскажет нам историю героини, которая искренне думала, что входит в тихую гавань семейной жизни. Но вместо этого она попала в водоворот чужих тайн, страстей и интриг. Спасти только себя или опуститься на самое дно, чтобы помочь выбраться любимому человеку? И что делать, если этот человек не готов подниматься, считая, что лишь под толщей воды можно скрыть свою вину. Любовь как искупление. Как спасительный глоток свежего воздуха. Водоворот, начавшись на столкновении двух противоположных течений, становится все больше и захватывает в себя всех, кто окажется на пути.

График выхода серий «Против течения»

1 серия — 24.02.2020 в 20:00

2 серия — 24.02.2020 в 21:00

3 серия — 25.02.2020 в 20:00

4 серия — 25.02.2020 в 21:00

5 серия — 26.02.2020 в 20:00

6 серия — 26.02.2020 в 21:00

7 серия — 27.02.2020 в 20:00

8 серия — 27.02.2020 в 21:00

9 серия – 27.02.2020 в 22:40

10 серия – 27.02.2020 в 23:40

Не пропустите интригующий сериал «Против течения» 24 февраля в 20:00 на телеканале СТБ!

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