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«Против течения»: главные актеры нового сериала

24.02.2020

Сегодня в 20:00 смотрите премьеру нового сериала «Против течения». Остросюжетная мелодрама захватит воображение и взбудоражит чувства зрителей.  Мы увидим историю Милы, которой чтобы обрести счастье с любимым человеком придется с головой погрузиться в водоворот интриг, обмана и страшных тайн его семьи. Подробнее об актерах сериала «Против течения» читайте в материале.

Ольга Гришина

Ольга Гришина ‒ яркий пример того, как с помощью желания и упорной работы над собой, без наличия связей в театральных кругах и соответствующей родословной, она смогла стать киноактрисой. Переломным моментом для актрисы стал 2009 год, когда она появилась в очередном сезоне рейтингового комедийного сериала «Сваты». С тех пор Ольгу заметили и в будущем начали доверять все больше главных ролей. Зрители телеканала СТБ могли видеть актрису в сериале «Скажи только слово», в котором она сыграла главную героиню.  

В остросюжетной мелодраме «Против течения» Ольга Гришина сыграла главную героиню Милу, которая окажется перед сложным выбором:  спасти только себя или опуститься на самое дно, чтобы помочь выбраться любимому человеку из водоворота сплетен и интриг. 

Сергей Шаталов

Сергей Шаталов с детства увлекался театральным искусством. Его карьера хоть и началась с эпизодических и второстепенных ролей, но уже в 2014 году молодой актер стал лауреатом театральной премии «Золотой лист». За свою игру в спектакле «Поздняя любовь» Сергей получил награду в номинации «лучшая мужская роль»

В новом сериале «Против течения» Сергей Шаталов сыграл Михаила – жениха Милы. Его герой спокойно работает следователем в полиции, перекладывает разные бумаги. Но он даже представить не мог, что из-за ревности и желания защитить любимую, ему удасться раскрыть ряд преступлений, которые неоднозначно отразятся на его жизни в будущем. 

Сериал Против течения – смотреть онлайн 1 серию
Сериал Против течения – смотреть онлайн 2 серию

Петр Рыков

Петр Рыков – актер театра и кино, модель, ведущий и корреспондент. В подростковом возрасте и юности Петр об актерской карьере даже не задумывался и планировал стать музыкантом. С 2006 по 2010 год, он работал в модельном бизнесе в Милане, Париже, Гамбурге, Токио, Нью-Йорке, но и этот род деятельности ему вскоре надоел. Тогда Петр и решил испытать себя в качестве актера и начал свое обучение. Уже в 2011 году он дебютировал в короткометражке Ивана Шахназарова «Без слов» и стал все чаще появляться на экранах. 

В мелодраме «Против течения» Петр Рыков сыграл владельца яхт-клуба Руслана Калинина, которого совершенно не радует успешная карьера, ведь не так давно он потерял свою любимую жену и винит себя в ее смерти. Но все в его жизни резко измениться с появлением Милы.

Анна Легчилова

Анна Легчилова – дочь известного белорусского поэта-песенника Александра Легчилова. Благодаря его деятельности Анна еще с детства окунулась в творческую атмосферу. Она никогда не сомневалась, что станет артисткой. Своей первой действительно значимой работой в кино актриса считает мелодраму «Перекресток», которая вышла в 1998 году. Особенно активно Анна стала сниматься в 2000-е годы.

В сериале «Против течения» Анна Легчилова сыграла друга семьи Калининых и управляющую яхт-клуба Марину, которая является еще и сводной сестрой первой жены Руслана Калинина. Она чрезвычайно беспокоиться о его счастливой личной жизни и готова пойти буквально на все ради этого.

Александр Кобзарь

Александр Кобзарь — известный актер современности, сыгравший невероятное количество ролей на сцене театра и в кино. Александр не хотел связывать жизнь с искусством, но судьба решила иначе. В 2017 году Александру Кобзарю присвоили звание заслуженного артиста Украины. Зрителям телеканала СТБ он знаком по главной роли в сериале «Дочки-матери».

В новом сериале «Против течения» Александр Кобзарь сыграл подопечного влиятельного чиновника и по совместительству отчима Руслана Калинина – Юрия. Он активно занимается лечением Руслана, но не ради его скорейшего выздоровления…

Смотрите премьеру остросюжетной мелодрамы «Против течения» 24 февраля в 20:00 на телеканале СТБ!

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