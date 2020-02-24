Уже сегодня «СТБ. Сериал» откроет линейку весенних сериальных премьер. В 20:00 состоится премьера новой остросюжетной мелодрамы «Против течения», которая захватит воображение и взбудоражит чувства. Мы сможем увидеть сразу два новых эпизода. Смерть, обман, вещие сны и даже потеря рассудка. Удастся ли главной героине и ее избраннику перебороть все преграды? Чего ждать от первых двух эпизодов мелодрамы «Против течения» – читайте в материале.

В 1 и 2 серии сериала «Против течения» мы увидим:

Почему вода – главный страх главной героини Милы?

Как появление владельца яхт-клуба Руслана Калинина в жизни Милы повлияет на ее отношения с Михаилом?

Почему Миша уверен, что за внешним благополучием семьи Калининых скрывается какая-то тайна?

Из-за чего Мила захочет уволиться из нового места работы?

Какие еще неожиданные решения и повороты судьбы главных героев нам стоит ждать?

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Video: «Против течения»: что ждет зрителей в 1 и 2 сериях? Сериал Против течения - 1 и 2 серии на сайте СТБ уже 24.02.2019. О чем сюжет первой и второй серии остросюжетной мелодрамы Против течения читайте в анонсе

Не пропустите сегодня 1 и 2 серии «Против течения» в 20:00 и 21:00 на телеканале СТБ!

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